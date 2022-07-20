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  • «Это сродни экстремизму». Терюшков призвал завести уголовное дело на теннисистку Касаткину

«Это сродни экстремизму». Терюшков призвал завести уголовное дело на теннисистку Касаткину

20 июля 2022, 19:53
26

Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал российскую теннисистку Дарью Касаткину за слова о смене спортивного гражданства. Она допустила, что будет выступать за другую страну.

«За призыв менять спортивное гражданство Касаткиной должна грозить уголовная ответственность. Когда человек, обладая таким авторитетом и рейтингом, начинает разваливать основу государственного строя, это нельзя оставлять без внимания. Для русского человека последние полтора века спортсмен был примером для подражания. Но когда этот пример позволяет себе такие высказывания, он заслуживает народного порицания и осуждения. Последствия у такого призыва могут быть колоссальные.

Думаю, здесь надо говорить в первую очередь о привлечении Касаткиной к уголовной ответственности. Пропаганда смены сборной и призыв детей к смене гражданства – это подрыв основ государственности, преступление против страны. Конечно, Касаткина скажет, что она так выразила свое мнение. Но нельзя его так выражать, когда ты являешься известным человеком. Знаменитости всегда несут ответственность за свои высказывания. А эти слова Касаткиной – сродни экстремизму. Поэтому она должна понести соответствующее наказание», – сказал Терюшков.

  • Касаткина на этой неделе сделала каминг-аут.
  • Дарья – 1-я ракетка России.
  • Она победительница 5 турниров WTA (из них 4 в одиночном разряде).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (26)
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Фердя
1658337101
Дебил? - сначала довели наш спорт до ручки а теперь ещё и угрожают уголовной ответственностью! Нашу страну отстранили от мирового спорта и каждый спортсмен сам должен решать что ему делать в данных условиях!
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серега кашин
1658338529
в этом моменте обе не правы
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Stavr007
1658339138
она не вернется уже + наверняка сменит гражданство + в чем она не права? сами кашу заварили, теперь виноватых ищут
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Viper for CSKA
1658339360
В высказываниях Терюшкова столько пафоса, скрепности и патриотизьма, что аж скулы сводит. Так он переживает за отечественную государственность, за Русь-матушку, так сильно хочет всех окружающих привлечь к ответственности за нетрадиционность их высказываний, что невольно удивляться начинаешь: почему этот гражданин до сих пор не в правительстве? Ну или хотя бы Соловьева не подменяет в качестве ведущего самой патриотичной мозгомойки в стране?
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NewLife
1658340574
Терюшков болен едросией головного мозга, это не лечится.
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Hala Madrid
1658344716
Завидует, что она может, а ему нигде не рады?
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AtticusFinch1
1658344736
Быть конченым долб..бом как терюшков вот уголовное преступление
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АЛЕКС 58
1658365195
Расстрелять! Вместе с теми из правительства,Думы,СФ,кто имеет два гражданства!
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Oldtrafford83
1658380035
Терюха конечно тот ещё убыток, эта подруга не орёт на каждом шагу что она лесба, в парадах не участвует и флагами не машет, какая ещё пропаганда??? Таких как он уже давно пора сажать!!!
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