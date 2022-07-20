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«Это сродни экстремизму». Терюшков призвал завести уголовное дело на теннисистку Касаткину

Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал российскую теннисистку Дарью Касаткину за слова о смене спортивного гражданства. Она допустила, что будет выступать за другую страну.

«За призыв менять спортивное гражданство Касаткиной должна грозить уголовная ответственность. Когда человек, обладая таким авторитетом и рейтингом, начинает разваливать основу государственного строя, это нельзя оставлять без внимания. Для русского человека последние полтора века спортсмен был примером для подражания. Но когда этот пример позволяет себе такие высказывания, он заслуживает народного порицания и осуждения. Последствия у такого призыва могут быть колоссальные.

Думаю, здесь надо говорить в первую очередь о привлечении Касаткиной к уголовной ответственности. Пропаганда смены сборной и призыв детей к смене гражданства – это подрыв основ государственности, преступление против страны. Конечно, Касаткина скажет, что она так выразила свое мнение. Но нельзя его так выражать, когда ты являешься известным человеком. Знаменитости всегда несут ответственность за свои высказывания. А эти слова Касаткиной – сродни экстремизму. Поэтому она должна понести соответствующее наказание», – сказал Терюшков.

  • Касаткина на этой неделе сделала каминг-аут.
  • Дарья – 1-я ракетка России.
  • Она победительница 5 турниров WTA (из них 4 в одиночном разряде).

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +6070

    Viper for CSKA 19 минут назад

    В высказываниях Терюшкова столько пафоса, скрепности и патриотизьма, что аж скулы сводит. Так он переживает за отечественную государственность, за Русь-матушку, так сильно хочет всех окружающих привлечь к ответственности за нетрадиционность их высказываний, что невольно удивляться начинаешь: почему этот гражданин до сих пор не в правительстве? Ну или хотя бы Соловьева не подменяет в качестве ведущего самой патриотичной мозгомойки в стране?

    2
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    Рейтинг: +350

    Stavr007 23 минуты назад

    она не вернется уже + наверняка сменит гражданство + в чем она не права? сами кашу заварили, теперь виноватых ищут

    3
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    Рейтинг: +7234

    серега кашин 33 минуты назад

    в этом моменте обе не правы

    0
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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n 51 минуту назад

    Касаткину на кол. Призывы к смене гражданства во времена Сталина привели к расстрелу. Сейчас времена такие, что надо вспоминать что было 60-70 лет назад.

    1
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    Рейтинг: +15

    Фердя 57 минут назад

    Дебил? - сначала довели наш спорт до ручки а теперь ещё и угрожают уголовной ответственностью! Нашу страну отстранили от мирового спорта и каждый спортсмен сам должен решать что ему делать в данных условиях!

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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n > Фердя 50 минут назад

    Пусть решают спору нет, не надо остальных призывать к этому.

    2
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    Рейтинг: +618

    чаппай > R_a_i_n 22 минуты назад

    Балабол, а где Касаткина кого-то призывает?? Ты чё вспоминать собрался??? Нормальные люди и не забывали 70 лет позора советской истории.

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    Рейтинг: +350

    Stavr007 > R_a_i_n 21 минуту назад

    это был не призыв, а рекомендация. Прикольно наверно, на свое чадо потратить кучу денег и остаться без хоть каких то перспектив в будующем. Для тенниса вообще нет инфроструктуры для спортсменов которые должны будут пылить внутри

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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n > Stavr007 13 минут назад

    Прикольно наверно когда свое чадо ставишь выше страны. У других нет же своих чадо! Да и кто сказал что нет перспектив? У нас кроме тениса нет ничего в стране?

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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n > чаппай 11 минут назад

    70 лет позора Советской истории?? Истории одного из самых передовых государств? Истории государства с лучшей социалкой на земном шаре?

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    Рейтинг: +350

    Stavr007 > R_a_i_n 3 минуты назад

    конечно прикольно, сами о себе заботятся, кому ты нужен будешь ? причем тут другие вообще? если человек занимается теннисом, то почему он должен искать другой спорт?

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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n > Stavr007 44 секунды назад

    Так ей и никто не запрещает заниматься теннисом. Да и вообще при чем тут спорт? Пусть идет в политику, в бизнес, в науку, на завод. Не умеет ничего больше? Страна в этом виновата?

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