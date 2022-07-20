«Это сродни экстремизму». Терюшков призвал завести уголовное дело на теннисистку Касаткину

Депутат Государственной думы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков раскритиковал российскую теннисистку Дарью Касаткину за слова о смене спортивного гражданства. Она допустила, что будет выступать за другую страну.

«За призыв менять спортивное гражданство Касаткиной должна грозить уголовная ответственность. Когда человек, обладая таким авторитетом и рейтингом, начинает разваливать основу государственного строя, это нельзя оставлять без внимания. Для русского человека последние полтора века спортсмен был примером для подражания. Но когда этот пример позволяет себе такие высказывания, он заслуживает народного порицания и осуждения. Последствия у такого призыва могут быть колоссальные.

Думаю, здесь надо говорить в первую очередь о привлечении Касаткиной к уголовной ответственности. Пропаганда смены сборной и призыв детей к смене гражданства – это подрыв основ государственности, преступление против страны. Конечно, Касаткина скажет, что она так выразила свое мнение. Но нельзя его так выражать, когда ты являешься известным человеком. Знаменитости всегда несут ответственность за свои высказывания. А эти слова Касаткиной – сродни экстремизму. Поэтому она должна понести соответствующее наказание», – сказал Терюшков.