«Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» по Зинченко, трансфер готов (Фабрицио Романо)

Защитнику Александру Зинченко осталось пройти медосмотр, чтобы завершить трансфер в «Арсенал». С «Манчестер Сити» лондонцы уже договорились, контакты завершены.

Игрок уже покинул тренировочный лагерь манчестерцев, чтобы присоединиться к новым партнерам. Будет контракт до 2026 года.