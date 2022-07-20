«Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» по Зинченко, трансфер готов (Фабрицио Романо)

Защитнику Александру Зинченко осталось пройти медосмотр, чтобы завершить трансфер в «Арсенал». С «Манчестер Сити» лондонцы уже договорились, контакты завершены.
Игрок уже покинул тренировочный лагерь манчестерцев, чтобы присоединиться к новым партнерам. Будет контракт до 2026 года.
- В прошлом сезоне Зинченко провел за «Сити» 28 матчей и сделал 5 ассистов.
- «Уфа» рассчитывает на солидарные выплаты в случае покупки украинца «Арсеналом».
- Зинченко был в «Манчестер Сити» с 2016 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо