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Стало известно, сколько клубы РПЛ получат в сезоне-2022/23 от букмекеров

Источник посчитал, сколько букмекеры потратят на спонсирование клубов РПЛ в начавшемся сезоне. В общей сложности турнир получит от букмекеров 5,5 миллиардов рублей.

Больше всех от спонсора-букмекера получит «Пари НН» (450 миллионов). Меньше всех на соглашении с букмекером заработает «Оренбург» – 35 миллионов.

  • В прошлом сезоне букмекеры выплатили клубам по спонсорским соглашениям меньше – в общей сложности 4,5 миллиарда рублей.
  • Титульный спонсор-букмекер РПЛ – Winline. Он выплатит лиге по ходу сезона 2,8 миллиарда рублей.
  • 2-й тур РПЛ стартует 22 июля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2021

    almanev 1 час назад

    В упор не понимаю почему буков не запрещают, дурачки же последние деньги им относят. Они в каждом ролике на ютубе, даже в "ЧГК" их уже рекламируют. Это такая же болезнь как игровые автоматы.

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    Рейтинг: +1725

    fakeid > almanev 1 час назад

    а почему их должны запретить? никто ведь не заставляет ставить, это осознанное решение каждого. + всегда можно выиграть.
    к тому же, как показывает практика, проигрывают те, кто играет ставками 20-100 рублей, их абсолютное большинство. а кто играет по-крупному - там дураков практически нет. то есть, я хочу сказать, что букмекера обогащают именно те, кто слил за вечер, условно, пятихатку, которую мог бы пропить, например.

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    Рейтинг: +7782

    vladik12 > almanev 1 час назад

    В ЧГК они с 2016 года уже).

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    Рейтинг: +7782

    vladik12 > almanev 1 час назад

    В см. почему не запрещают? Наоборот, их несколько лет назад вывели полностью из тени. Поняли, что пусть лучше легально эти буки помогают спорту деньгами, чем шкерятся в подполье.

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    Рейтинг: +1725

    fakeid > almanev 1 час назад

    мне один букмекер прислал предложение: +50% к депозиту. это огонь, подумал я, и загрузил туда 100k. только чтобы получить фрибет на 50k, нужно было полностью сыграть на свои 100k. я разбил их на 4 ставки по 25k, поставил. 1 не сыграла, 3 выиграли. итого мои 100 превратились примерно в 200. и бонусом прилетел тот самый фрибет на 50. который я не знал, на что поставить. рискнул на финал лиги конференций, поставил на рому. и что эти скоты сделали? выиграли 1:0. самый нервный матч в моей жизни. и +70 тыщ чистыми. было приятно)

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    Рейтинг: +2021

    almanev > fakeid 43 минуты назад

    Я когда, в 2008 примерно, увлекался этой темой, в конторе одними из постоянных клиентов были деды-пенсионеры. Они туда всю пенсию относили, с виду полностью зависимые люди. У меня рассуждения такие: по факту буки ничего не создают ни товаров, ни услуг, бизнес на пустом месте, на том, что люди мечтают о халявных деньгах. Да они часть прибыли вкладывают в спонсорство, но это капля в море.

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    Рейтинг: +1725

    fakeid > almanev 1 минуту назад

    это проблемы самих людей. у буков всё честно, поставил - выиграл. или проиграл. никто за руку туда не приводит и не заставляет. если нет мозгов - то ставят всю свою пенсию. у нормальных игроков всегда банк на 100 ставок. даже если речь о сумме 5000 рублей - это 100 ставок по 50 рублей. и ставить нужно обдуманно, а не на фарт, или как это правильно сказать. все деньги ставить на 1 исход, рассчитывая поднять бабла - это от недалёкого ума.

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