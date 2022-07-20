Стало известно, сколько клубы РПЛ получат в сезоне-2022/23 от букмекеров

Источник посчитал, сколько букмекеры потратят на спонсирование клубов РПЛ в начавшемся сезоне. В общей сложности турнир получит от букмекеров 5,5 миллиардов рублей.

Больше всех от спонсора-букмекера получит «Пари НН» (450 миллионов). Меньше всех на соглашении с букмекером заработает «Оренбург» – 35 миллионов.