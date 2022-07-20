Дибала бесплатно перешел из «Ювентуса» в «Рому». Контракт – на три года

«Рома» объявила о переходе нападающего Пауло Дибалы на правах свободного агента.
Контракт с 28-летним аргентинцем рассчитан до 2025 года. Он будет выступать в римском клубе под 21-м номером.
Сообщалось, что Дибала принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.
- Летом у Дибалы закончился контракт с «Ювентусом».
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Источник: сайт «Ромы»