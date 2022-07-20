Дибала бесплатно перешел из «Ювентуса» в «Рому». Контракт – на три года

«Рома» объявила о переходе нападающего Пауло Дибалы на правах свободного агента.

Контракт с 28-летним аргентинцем рассчитан до 2025 года. Он будет выступать в римском клубе под 21-м номером.

Сообщалось, что Дибала принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.