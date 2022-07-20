Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?
2 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
3 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?

Дибала бесплатно перешел из «Ювентуса» в «Рому». Контракт – на три года

«Рома» объявила о переходе нападающего Пауло Дибалы на правах свободного агента.

Контракт с 28-летним аргентинцем рассчитан до 2025 года. Он будет выступать в римском клубе под 21-м номером.

Сообщалось, что Дибала принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.

  • Летом у Дибалы закончился контракт с «Ювентусом».
  • За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.

Новости по теме
Дибала объяснил, почему перешел в «Рому» из «Ювентуса»
«Рома» анонсировала переход Дибалы
Сын Марадоны удивлен, что Дибала выбрал «Рому», а не «Наполи»: «У нас больше денег и ЛЧ» 3
Источник: сайт «Ромы»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 13:54
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +13761

    Skull_Boy 49 минут назад

    Я херею отказаться от Интера с зп в 6 млн, ради 4х в Роме

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11