Дибала выбрал новый клуб. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Бывший форвард «Ювентуса» Пауло Дибала определился со своим будущим.
28-летний футболист перейдет в «Рому». Он уже дал римскому клубу устное согласие.
Аргентинец принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.
Ожидается, что стороны заключат контракт на три года.
- Дибала – свободный агент.
- За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
- Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо