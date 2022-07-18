Дибала выбрал новый клуб. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Бывший форвард «Ювентуса» Пауло Дибала определился со своим будущим.

28-летний футболист перейдет в «Рому». Он уже дал римскому клубу устное согласие.

Аргентинец принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.

Ожидается, что стороны заключат контракт на три года.