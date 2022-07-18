Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
2 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
3 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест

Дибала выбрал новый клуб. Он бесплатно ушел из «Ювентуса»

Бывший форвард «Ювентуса» Пауло Дибала определился со своим будущим.

28-летний футболист перейдет в «Рому». Он уже дал римскому клубу устное согласие.

Аргентинец принял предложение действующего победителя Лиги конференций после телефонного разговора с Жозе Моуринью.

Ожидается, что стороны заключат контракт на три года.

  • Дибала – свободный агент.
  • За 7 сезонов в «Ювентусе» он провел 293 матча, забил 115 голов и сделал 45 ассистов.
  • Рыночная стоимость латиноамериканца – 35 миллионов евро.

Новости по теме
Моуринью недоволен трансферной кампанией «Ромы»
Дибала имеет только одно предложение. Он бесплатно ушел из «Ювентуса» 1
Дибала снизил требования по зарплате. Он не может найти новый клуб 2
Источник: твиттер Фабрицио Романо

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:42
Комментарии2
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11