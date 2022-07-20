Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур

РФС назначил арбитров на второй тур РПЛ.
22 июля (пятница)
«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.
23 июля (суббота)
ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Максим Ковалeв; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Оренбург» – «Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.
24 июля (воскресенье)
«Химки» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Колобаев.
«Дниамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Серей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Николай Левников.
«Ахмат» – «Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.