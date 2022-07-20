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Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур

РФС назначил арбитров на второй тур РПЛ.

22 июля (пятница)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Максим Ковалeв; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Оренбург»«Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар»«Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки»«Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Колобаев.

«Дниамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив»«Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Серей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат»«Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

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Источник: РФС

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Сегодня, 11:48
Комментарии12
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    Рейтинг: +14471

    Fusballer 10 минут назад

    Два раза подряд питерский судья. Всё идёт по плану.

    0
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    Рейтинг: +7183

    nik55 11 минут назад

    не просто так бомжа ставят судить Спартак

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +4174

    Беспонтий 12 минут назад

    работайте
    кирилл николаевич

    "Бей красных пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют... "

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +25212

    vladimir-7 14 минут назад

    Трое суток ещё до игры с Краснодаром, а скулёж хрюнявых уже начался. Федун,
    пора сниматься с чемпионата РПЛ.

    1
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    Рейтинг: +97131

    zigbert 19 минут назад

    Ясно что второй раз Безбородова на игру Спартака не поставят. Но Левников все же лучше чем Мешков.
    Всем судьям успешных матчей и чтобы их решения не повлияли на результаты.

    1
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    Рейтинг: +2995

    acor94 23 минуты назад

    Ждём унижения от судьи. Любой толчок - карточка, рот открыл - карточка. Это им в отместку за то что угрожали сорвать суперкубок. И так будет с каждым, кто попрёт против власти, запомните!

    1
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    Рейтинг: +7223

    серега кашин 29 минут назад

    ну опять е избежать

    2
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    Рейтинг: +485

    Сделаны из Дерева 32 минуты назад

    Второй тур подряд лазурного!
    Совпадение?
    газпром во всей красе!

    4
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    Рейтинг: +1758

    mahan 36 минут назад

    Да по фиг кто судит. Главное чтобы судили по правилам футбола, а не как им захочется.

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    Рейтинг: +656

    SpartakMoskwa 41 минуту назад

    Федун когда сниматься с чемпионата будешь?)

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