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  • Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур

Петербуржец Левников – судья матча «Краснодар» – «Спартак» и другие назначения на второй тур

20 июля 2022, 11:48
22

РФС назначил арбитров на второй тур РПЛ.

22 июля (пятница)

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Гурбанов; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Алексей Резников.

23 июля (суббота)

ЦСКА – «Сочи»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Максим Ковалeв; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Оренбург»«Урал»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Илья Елеференко; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар»«Спартак»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Гвардис.

24 июля (воскресенье)

«Химки»«Пари НН»: судья – Артeм Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Антон Фролов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Колобаев.

«Дниамо» – «Торпедо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив»«Ростов»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Арам Петросян; резервный судья – Серей Цыганок; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат»«Факел»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гончар.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов ЦСКА Сочи Оренбург Урал Краснодар Спартак Химки Нижний Новгород Динамо Торпедо Локомотив Ростов Ахмат Факел Левников Кирилл
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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mahan
1658308371
Да по фиг кто судит. Главное чтобы судили по правилам футбола, а не как им захочется.
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серега кашин
1658308799
ну опять е избежать
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acor94
1658309153
Ждём унижения от судьи. Любой толчок - карточка, рот открыл - карточка. Это им в отместку за то что угрожали сорвать суперкубок. И так будет с каждым, кто попрёт против власти, запомните!
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zigbert
1658309409
Ясно что второй раз Безбородова на игру Спартака не поставят. Но Левников все же лучше чем Мешков. Всем судьям успешных матчей и чтобы их решения не повлияли на результаты.
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vladimir-7
1658309691
Трое суток ещё до игры с Краснодаром, а скулёж хрюнявых уже начался. Федун, пора сниматься с чемпионата РПЛ.
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Беспонтий
1658309833
работайте кирилл николаевич "Бей красных пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют... "
Ответить
nik55
1658309855
не просто так бомжа ставят судить Спартак
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Fusballer
1658309959
Два раза подряд питерский судья. Всё идёт по плану.
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neim
1658311606
Ооооо, опять повод поплакать есть ))).
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житель СПб
1658312235
Бедный Спартак...
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