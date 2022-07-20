Савин купил клуб на Кипре

Как и анонсировал, бывший футболист Евгений Савин купил кипрский клуб, о чем сообщил в социальной сети. Это «Ипсонас» из второго по силе дивизиона.

До следующего года клуб будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.

Выступать за команду будут игроки с постсоветского пространства.