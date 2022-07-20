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Савин купил клуб на Кипре

20 июля 2022, 20:07
21

Как и анонсировал, бывший футболист Евгений Савин купил кипрский клуб, о чем сообщил в социальной сети. Это «Ипсонас» из второго по силе дивизиона.

До следующего года клуб будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.

Выступать за команду будут игроки с постсоветского пространства.

  • «Красава» Савина в прошедшем сезоне выступала во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
  • «Ипсонас» – новичок кипрского Д2.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Савин Евгений
Комментарии (21)
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R_a_i_n
1658337253
Только этот клуб никому особо не нужен будет в итоге. Ну только риму рим и чамаю)))
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664
1658337270
Савин, конечно, хитрый балабол. Говорил, в РФ есть куча игроков, которым он может помочь выйти на топ уровень. А тут он кого будет выводить на топ уровень? Киприотов?)))))) Уверенная деградация красавы. Обменял совесть на деньги.
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CSKA471
1658337680
Вообще про предателя неинтересно
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Rabinovi_ch
1658337960
И куй с ним, с Евгением защеку!
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acor94
1658338193
А есть ли там лимит на легеонеров, чтоб играть русскими парнями?
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серега кашин
1658338465
футболист говно, а тоже недоволен
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Lilipyt
1658343625
Эта та балаболина, которая заявляла, что у него нет денег?! Интересно, тогда за что он купил клуб. Ведь по его "чистой" ведомости он вышел в ровень! Эх типичная либерастня, которая сейчас налетит и будет оправдывать не состыковки))) Интересно как к переименованию клуба отнесутся его болельщики. Как бы конфликт интересов не произошел.
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Ивантеевец
1658347506
Если Савин и ему подобные такие РЭВОЛЮЦИОНЭРЫ, тогда хотя бы для приличия посмотрите на тех, кто действительно делал революцию сто с лишним лет назад. Те люди как раз не боялись ни тюрьмы, ни ссылок и при первой возможности вернулись на Родину из-за границы, где были в силу того, что дома были вне закона. А современные чертополохи наоборот побежали как можно дальше от дома. О чем еще можно говорить? P.S. политика мне до известного места дверца, просто историю своей страны знаю неплохо. А Савину и еже с ним и ему подобным - Бог судья.
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