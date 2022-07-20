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Савин купил клуб на Кипре

Как и анонсировал, бывший футболист Евгений Савин купил кипрский клуб, о чем сообщил в социальной сети. Это «Ипсонас» из второго по силе дивизиона.

До следующего года клуб будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.

Выступать за команду будут игроки с постсоветского пространства.

  • «Красава» Савина в прошедшем сезоне выступала во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
  • «Ипсонас» – новичок кипрского Д2.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии9
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    Рейтинг: +7233

    серега кашин 34 минуты назад

    футболист говно, а тоже недоволен

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    Рейтинг: +2997

    acor94 38 минут назад

    А есть ли там лимит на легеонеров, чтоб играть русскими парнями?

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    Рейтинг: +116

    Miru mir 39 минут назад

    Красава Евген !

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    Рейтинг: +799

    Rabinovi_ch 42 минуты назад

    И куй с ним, с Евгением защеку!

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    Рейтинг: +2252

    CSKA471 47 минут назад

    Вообще про предателя неинтересно

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    Рейтинг: +1880

    Semushkin Roman Valerievi 54 минуты назад

    Савин, конечно, хитрый балабол. Говорил, в РФ есть куча игроков, которым он может помочь выйти на топ уровень. А тут он кого будет выводить на топ уровень? Киприотов?)))))) Уверенная деградация красавы. Обменял совесть на деньги.

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    Рейтинг: +618

    чаппай > Semushkin Roman Valerievi 45 минут назад

    Ещё раз прочитай внимательно, что написано. И ещё просвети, пожалуйста, по какой причине ему пришлось перечеркнуть все свои планы??

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    Рейтинг: +398

    Спартач80 > чаппай 29 минут назад

    Потому что хотел хайпануть,но промахнулся с мнением общества....

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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n 54 минуты назад

    Только этот клуб никому особо не нужен будет в итоге. Ну только риму рим и чамаю)))

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