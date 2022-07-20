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  • «Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале

«Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале

20 июля 2022, 19:24
11

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала шоу «Есть тема».

  • В передаче обсуждались Дарья Касаткина и Андрей Рублев.
  • Теннисисты ранее допустили возможность смены гражданства. Касаткина сделала каминг-аут.
  • Тартакова – менеджер Рублева и Касаткиной.

«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу.

Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.

Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило?

Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.

Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – написала Тартакова.

  • За эти высказывания «Матч ТВ» отстранил от эфира Тартакову.
  • Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сказал, что подобные публичные высказывания идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики.
  • Тина Канделаки поддержала отстранение Тартаковой.

Источник: «Бомбардир»
Оффтоп
Комментарии (11)
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R_a_i_n
1658334768
Бомбардир....... как ты за... бомбардир...
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серега кашин
1658335440
на матч тв нормальные были только с самого начала, а потом одно говно
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Александр.Т.
1658335721
Правильно говорит не спорт канал а Балохорка какая-то
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lipatov32
1658335804
Говно канал. Ещё и за своё мнение погнали девченку! Унылое говно и смотреть там нехрен. Эти утырки с гавно шоу а-ля Соловьёв тв уже и до спортивного канала добрались, мозги пиплу промывать! Ждём этих м.даков на карусели, детишкам тоже пора мозги промывать!
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664
1658336098
Скоро на мяч тв останутся только Губер, Чердак и ведущий " Есть тема". Забыл как его зовут. Трио пополизов))))) Софья, найдите нормальное место работы, чтоб стыдно не было.
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Иван Петров 1986
1658336511
Это тоже про футбол?
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Lilipyt
1658345039
Может в теннисе она разбирается но основной спорт на канале это футбол. Она в нем вообще теряется и мало разбирается. Что удивляет как такого человека сажают вести передачи после футбольных матчей. На канале полно девушек корреспонденток которые в футболе разбираются и не будут тупить как она. Так же по скольку она является менеджером Касаткиной то понятно ее изречение. Отрабатывает бабки но тут уже происходит конфликт интересов. Где на двух стульях не усидеть.
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Megapixar
1658347179
Браво Софья!
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Oldtrafford83
1658380222
Тартакова молодец, а Анисимов чучело как и это недопередача, Окна более правдивы были)) А тут цирк на спорт канале.
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zigbert
1658386110
На таких темах Матч Тв хочет заработать себе популярность.
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