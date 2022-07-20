«Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала шоу «Есть тема».
- В передаче обсуждались Дарья Касаткина и Андрей Рублев.
- Теннисисты ранее допустили возможность смены гражданства. Касаткина сделала каминг-аут.
- Тартакова – менеджер Рублева и Касаткиной.
«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу.
Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.
Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило?
Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.
Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – написала Тартакова.
- За эти высказывания «Матч ТВ» отстранил от эфира Тартакову.
- Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сказал, что подобные публичные высказывания идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики.
- Тина Канделаки поддержала отстранение Тартаковой.