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«Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала шоу «Есть тема».

  • В передаче обсуждались Дарья Касаткина и Андрей Рублев.
  • Теннисисты ранее допустили возможность смены гражданства. Касаткина сделала каминг-аут.
  • Тартакова – менеджер Рублева и Касаткиной.

«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу.

Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.

Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило?

Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.

Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – написала Тартакова.

  • За эти высказывания «Матч ТВ» отстранил от эфира Тартакову.
  • Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин сказал, что подобные публичные высказывания идут вразрез с понятиями корпоративной и журналистской этики.
  • Тина Канделаки поддержала отстранение Тартаковой.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 19:24
Комментарии10
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    Рейтинг: +491

    Сделаны из Дерева 58 минут назад

    газпром тв испортили канал)))

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    Рейтинг: +3577

    Иван Петров 1986 1 час назад

    Это тоже про футбол?

    0
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    Рейтинг: +1880

    Semushkin Roman Valerievi 1 час назад

    Скоро на мяч тв останутся только Губер, Чердак и ведущий " Есть тема". Забыл как его зовут. Трио пополизов))))) Софья, найдите нормальное место работы, чтоб стыдно не было.

    1
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    Рейтинг: +413

    lipatov32 1 час назад

    Говно канал. Ещё и за своё мнение погнали девченку! Унылое говно и смотреть там нехрен. Эти утырки с гавно шоу а-ля Соловьёв тв уже и до спортивного канала добрались, мозги пиплу промывать! Ждём этих м.даков на карусели, детишкам тоже пора мозги промывать!

    5
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    Рейтинг: +55

    Александр.Т. 1 час назад

    Правильно говорит не спорт канал а Балохорка какая-то

    1
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    Рейтинг: +116

    Miru mir 1 час назад

    «Матч ТВ», вы меня подвели----

    Матч ТВ давно уже зашквар..Тартакова только сейчас поняла

    2
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    Рейтинг: +7234

    серега кашин 1 час назад

    на матч тв нормальные были только с самого начала, а потом одно говно

    2
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    Рейтинг: +8796

    R_a_i_n 1 час назад

    Бомбардир....... как ты за... бомбардир...

    3
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    Рейтинг: +116

    Miru mir > R_a_i_n 1 час назад

    Красномордый отпишись от бомбардира...Ты уже угрожал этим )))

    0
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    Рейтинг: +193

    FCSpartakM 1 час назад

    а причем тут футбол?

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