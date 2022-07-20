«Анисимов – плохой ведущий, а «Есть тема» – фрик-шоу». Ведущую «Матч ТВ» Тартакову отстранили от работы на телеканале

Ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова раскритиковала шоу «Есть тема».

В передаче обсуждались Дарья Касаткина и Андрей Рублев.

Теннисисты ранее допустили возможность смены гражданства. Касаткина сделала каминг-аут.

Тартакова – менеджер Рублева и Касаткиной.

«Антон Анисимов – плохой ведущий. А «Есть тема» – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут 5-минутную славу.

Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Дарью Касаткину и Андрея Рублева.

Я «поздравляю» свой родной телеканал. За один час канал лишился эксклюзива и интервью топовых теннисистов мира. Никто из действующих игроков больше не сможет общаться с «Матч ТВ». Ну что, это того стоило?

Как штатный сотрудник «Матч ТВ» я прошу коллег одуматься и не принимать участие в этом ужасе. Вы так видите свою работу? Так хотите рассказывать о спорте? Оставьте это болото со своими обитателями. Пусть бултыхаются там сами.

Мне больно и грустно, что за одну программу незнакомые и чужие люди сломали все то, что я строила с 17 лет. «Матч ТВ», вы меня подвели. А «Есть тема» – это грязное, засохшее пятно. Которое рано или поздно само отвалится», – написала Тартакова.