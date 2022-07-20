«Алания» шуткой объяснила, почему «Енисей» решил играть в манеже летом

Пресс-служба «Алании» отреагировала на решение «Енисея» играть летом в манеже.

«Знаете почему «Енисей» решил летом играть с «Рубином» в закрытом помещении?

Что бы их шутка про «комбинационный футбол, который делает команду отличной от других команд в лиге», выглядела не такой душной, как воздух в манеже», – написали владикавказцы.