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«Енисей» переехал в манеж, чтобы «играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол»

Красноярский «Енисей» сообщил, что проведет ближайшие матчи в крытом манеже на 3 тысячи мест.

«Ближайшие домашние матчи Первой лиги пройдут в футбол-арене «Енисей».

Основной причиной является то, что поле на Центральном стадионе не позволит команде играть в контроль мяча, и показывать комбинационный футбол, который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других команд в лиге», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Енисей» сыграл вничью с «Волгой» из Ульяновска (1:1) в 1-м туре Первой лиги.
  • В прошлом сезоне команда дошла до 1/2 финала Кубка России.

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Источник: телеграм-канал «Енисея»

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