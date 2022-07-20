«Енисей» переехал в манеж, чтобы «играть в контроль мяча и показывать комбинационный футбол»

Красноярский «Енисей» сообщил, что проведет ближайшие матчи в крытом манеже на 3 тысячи мест.

«Ближайшие домашние матчи Первой лиги пройдут в футбол-арене «Енисей».

Основной причиной является то, что поле на Центральном стадионе не позволит команде играть в контроль мяча, и показывать комбинационный футбол, который нравится нашим болельщикам и делает нашу команду отличной от других команд в лиге», – сообщает пресс-служба клуба.