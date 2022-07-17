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Изидор: «Локомотив» может навязать «Зениту» очень горячую конкуренцию»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, что нужно команде для борьбы за призовые места.

«Моя задача забивать как можно больше голов и максимально помогать своей команде побеждать. Пока в интересах команды мне удаeтся внести свой вклад, я доволен.

Является ли сейчас «Локомотив» конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство? Нам нужно прежде всего концентрироваться и искать ответы на вопросы внутри себя. Если наша концентрация приведeт к тому, что мы будем хорошо играть и одерживать победы, то конкуренция «Зениту» с нашей стороны будет очень горячая.

У нас очень классные игроки, у нас есть огромное желание выигрывать титулы. В этой комбинации нас будет сложно остановить», – сказал Изидор.

  • В 1-м туре «Локомотив» в большинстве сыграл вничью с «Пари НН» (1:1).
  • «Локомотив» – последняя команда, которая брала РПЛ до нынешней чемпионской серии «Зенита» (4 подряд).
  • Изидор пришел в «Локомотив» зимой из «Монако».

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 21:34
Комментарии1
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    Рейтинг: +1790

    Vitaga 9 минут назад

    какая конкуренция? о чем он? Локо с таким тренером в 5ку не попадает

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