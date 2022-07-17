Федотов: «Гол «Пари НН» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что гол «Пари НН» в матче первого тура против «Локомотива» (1:1) нельзя было засчитывать. Был фол.
«Ошибается Василий Казарцев и Игорь Панин (VAR). Гол «Пари НН» в ворота «Локомотива» нельзя было засчитывать.
Игрок «Пари НН» совершает нарушение в центре поля (блокировка игрока «Локомотива»), после чего идет атака и забивается гол.
Правильное решение: отмена гола (нарушение в АРР).
P.S. Если бы Кирилл Гоцук в данном эпизоде сам овладел мячом, то тогда гол нужно было бы засчитать», – написал Федотов.
- «Локомотив» с 28-й минуты был в большинстве.
- Ничью гостям принес Вячеслав Кротов.
- Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова