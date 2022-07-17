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Федотов: «Гол «Пари НН» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов считает, что гол «Пари НН» в матче первого тура против «Локомотива» (1:1) нельзя было засчитывать. Был фол.

«Ошибается Василий Казарцев и Игорь Панин (VAR). Гол «Пари НН» в ворота «Локомотива» нельзя было засчитывать.

Игрок «Пари НН» совершает нарушение в центре поля (блокировка игрока «Локомотива»), после чего идет атака и забивается гол.

Правильное решение: отмена гола (нарушение в АРР).

P.S. Если бы Кирилл Гоцук в данном эпизоде сам овладел мячом, то тогда гол нужно было бы засчитать», – написал Федотов.

  • «Локомотив» с 28-й минуты был в большинстве.
  • Ничью гостям принес Вячеслав Кротов.
  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.

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Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +65687

    portero 1 час назад

    Засчитали значит был...

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