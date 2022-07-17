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Цорн: «Локомотив» может подать иск на судейство в игре с «Пари НН»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Вероятно, будет жалоба в ЭСК РФС.

«Момент с неназначенным пенальти? Мы можем только подать иск. Сегодня нужно было дожимать, мы потеряли очки.

Ребята старались, нанесли 29 ударов в сторону ворот, а гости один раз попали в створ. Решение по подачи жалобы в ЭСК будет буквально завтра», – сказал Цорн.

  • «Локомотив» с 28-й минуты был в большинстве.
  • Ничью гостям принес Вячеслав Кротов.
  • Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7760

    vladik12 24 минуты назад

    На свою игру иск подайте, епт.

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