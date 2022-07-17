Цорн: «Локомотив» может подать иск на судейство в игре с «Пари НН»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Вероятно, будет жалоба в ЭСК РФС.
«Момент с неназначенным пенальти? Мы можем только подать иск. Сегодня нужно было дожимать, мы потеряли очки.
Ребята старались, нанесли 29 ударов в сторону ворот, а гости один раз попали в створ. Решение по подачи жалобы в ЭСК будет буквально завтра», – сказал Цорн.
- «Локомотив» с 28-й минуты был в большинстве.
- Ничью гостям принес Вячеслав Кротов.
- Это был дебют в РПЛ для главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»