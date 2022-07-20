Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

«Локомотив» обратился в ЭСК по четырем эпизодам игры с «Пари НН»

«Локомотив» недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Москвичи обратились в ЭСК РФС.

«Локомотив» обратился в ЭСК для рассмотрения нескольких моментов матча первого тура РПЛ против «Пари НН», повлиявших на итоговый результат. На 58-й минуте судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Гоцука в моменте с единоборством с Антоном Миранчуком в штрафной площади.

Также, по мнению железнодорожников, полузащитник «Нижнего Новгорода» сфолил на Алексисе Бека Бека, а затем нарушил правило «вне игры», принимая активное участие в эпизоде с голом и таким образом влияя на Тина Едвая.

Наконец, в моменте с попаданием мяча в руку Дмитрию Стоцкому на 89-й минуте в штрафной площади, по мнению представителей клуба, также должно было быть зафиксировано нарушение правил, так как игрок неестественно увеличил размеры своего тела и остановил мяч», – сообщил источник.

  • С 28-й минуты «Локомотив» играл в большинстве.
  • Игру в поле обслуживал петербуржец Василий Казарцев.
  • В «Локомотиве» заявляли, что могут подать «иск» на судейство Казарцева.

Новости по теме
Кротов забил впервые за 448 дней 1
Цорн: «Локомотив» может подать иск на судейство в игре с «Пари НН» 8
Федотов: «Гол «Пари НН» в ворота «Локомотива» засчитан ошибочно» 9
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:05
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11