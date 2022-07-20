«Локомотив» обратился в ЭСК по четырем эпизодам игры с «Пари НН»

«Локомотив» недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Пари НН» (1:1). Москвичи обратились в ЭСК РФС.

«Локомотив» обратился в ЭСК для рассмотрения нескольких моментов матча первого тура РПЛ против «Пари НН», повлиявших на итоговый результат. На 58-й минуте судья ошибочно не зафиксировал нарушение правил со стороны Кирилла Гоцука в моменте с единоборством с Антоном Миранчуком в штрафной площади.

Также, по мнению железнодорожников, полузащитник «Нижнего Новгорода» сфолил на Алексисе Бека Бека, а затем нарушил правило «вне игры», принимая активное участие в эпизоде с голом и таким образом влияя на Тина Едвая.

Наконец, в моменте с попаданием мяча в руку Дмитрию Стоцкому на 89-й минуте в штрафной площади, по мнению представителей клуба, также должно было быть зафиксировано нарушение правил, так как игрок неестественно увеличил размеры своего тела и остановил мяч», – сообщил источник.