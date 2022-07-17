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Первая лига. «Рубин» победил «Родину» Парфенова, «Арсенал» Кононова – «СКА-Хабаровск» Шаронова

«Рубин» в первом для себя за 20 лет матче Первой лиги победил «Родину». Ее тренирует Дмитрий Парфенов. Для москвичей это дебют во втором по силе дивизионе.

В другой встрече «Арсенал» Олега Кононова оказался сильнее «СКА-Хабаровска», который тренирует Роман Шаронов.

Россия. Первая лига. 1-й тур

Арсенал (Тула) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Алейников, 8; 1:1 – Луценко, 27; 2:1 – Алиев, 38; 2:2 – Алейников, 43; 3:2 – Панченко, 78.

Рубин (Казань) – Родина (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Фамейе, 44 (с пенальти); 2:0 – Фамейе, 53.

Календарь Первой лиги

Турнирная таблица Первой лиги

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Источник: Бомбардир.ру

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