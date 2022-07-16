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«Мы говорили сопернику: «Нате, берите и забивайте». Шалимов – о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итог матча первого тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: «Нате, берите и забивайте». Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться.

Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер. Втторой тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», – сказал Шалимов.

  • «Урал» не побеждает ЦСКА с 2009 года.
  • ЦСКА победил в 1-м же официальном матче при главном тренере Владимире Федотове.
  • Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16405

    Cleaner 40 минут назад

    «Нате, берите и забивайте». Это фирменный Шалимовский стиль...)

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    Рейтинг: +2976

    acor94 54 минуты назад

    Продал матч, падла???

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    Рейтинг: +16405

    Cleaner > acor94 40 минут назад

    Это ЦСКА крут!

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