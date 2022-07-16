«Мы говорили сопернику: «Нате, берите и забивайте». Шалимов – о поражении от ЦСКА

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итог матча первого тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Какой тут комментарий? Полностью уступили по голевым моментам. В первом тайме все моменты, что были, создавались из-за наших ошибок, выпадали центральные защитники. Говорили: «Нате, берите и забивайте». Вот и воткнули на 45-й минуте. А в таких нельзя ошибаться.

Второй тайм был другой, но первая игра сезона, у ЦСКА новый тренер. Втторой тайм чуть выправили. У нас был какой-то шанс, но, глядя на статистику, что мы могли не проиграть. У ЦСКА классные игроки, мы давали большой простор», – сказал Шалимов.