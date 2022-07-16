«Дебилизм в тяжелой форме. Такие команды никогда не будут чемпионами». Быстров – о «Спартаке»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал происходящее в московском клубе.

– У «Спартака» за три дня до старта РПЛ уходит спортивный директор. Вас это удивило?

– Мостовой сказал, что это цирк, а от меня напишите, что это дебилизм в тяжелой форме.

Нас кормят обещаниями, что мы узнаем, какие задачи ставит «Спартак», и тут же Каттани уходит, до этого крича: «Я привел великолепного тренера, которого никто не знает. Буду отвечать за результат, если что, с ним уйду».

Понимаете, да? Он стоял за тренера, а перед началом сезона взял и ласты свинтил.

– Подставил?

– Естественно. Тренер остался без всякой поддержки. Единственный, кто привел его в клуб, ушел. И почему-то такие истории происходят только со «Спартаком». Подобное даже в «Урале» трудно представить! Нигде не получится!

Я реально не пойму: как такое возможно. С кого теперь требовать? «Спартак» объявляет, что нужно быть в тройке, а проходит три тура – они десятые. Кто должен отвечать?

В командах, в которых такое происходит, никогда не будет чемпионства. Когда футболистам становится тяжело – они забивают то на президента, то на тренера, то на спортивного директора, то сами на себя.

– «Спартак» собирается поддерживать связь с Каттани. Возможно ли вообще удаленно консультировать клуб?

– Полные дебилы! Если такая мысль даже придет в голову – это уму непостижимо. Человек ушел. Вы, что, издеваетесь? Какие консультации?

Консультировать у нас может только Романцев – и то по-своему. Честно, смешно это слышать. Как и про другого консультанта Федуна [Камоцци]. Кто это такие и что они вообще делают? Просто ужас.

Я иногда читаю новости и удивляюсь. И при этом они постоянно жалуются. Все им не так. Вы займитесь своей командой и посмотрите, какие трансферы делаете и сколько денег тратите на псевдофутболистов, которые не могут три раза пробежать по бровке и обыграть соперника!

– Мощно вы.

– Да то, что они делают – это бред! Если вы в «Спартак» берете футболистов, которые потом бегут как крысы с корабля, сыграв 20 матчей за три года, то и будете бороться за то место, которое заслуживаете.

Когда я играл за «Спартак», он почти всегда бился за чемпионство. А вторым был не потому, что у «Газпрома» больше денег, а потому что сами теряли очки. И никогда, играя за «Спартак» против «Зенита», не ныли, что нас убивают судьи.

А тут ты находишься в 25 очках от первого места, и жалуешься, что тебе не поставили какой-то пенальти. Так тебе еще десять не поставят! Сделай так, чтобы этих ошибок в следующем сезоне не было.

А вы, получается, повторяете из года в год одни и те же косяки. В таком случае вы всегда будете на первом месте. Но не в таблице, а по скандальным историям.