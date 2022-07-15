РПЛ. Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита»

«Химки» в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Зенитом». Хозяев спас гол Резиуана Мирзова, вышедшего на замену.

У чемпионов забил полузащитник Вендел, который близок к уходу в бразильский «Фламенго».

Химчане не проигрывают пять матчей подряд. «Зенит» прервал серию из пяти победных встреч.

«Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чeрный (Камышев, 71), Боженов (Зуев, 61), Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Гбане, Руденко (Долгов, 71).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин (Ерохин, 75), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).

Предупреждения: Боженов, 44 – Сутормин, 67.

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