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РПЛ. Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита»

«Химки» в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Зенитом». Хозяев спас гол Резиуана Мирзова, вышедшего на замену.

У чемпионов забил полузащитник Вендел, который близок к уходу в бразильский «Фламенго».

Химчане не проигрывают пять матчей подряд. «Зенит» прервал серию из пяти победных встреч.

«Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чeрный (Камышев, 71), Боженов (Зуев, 61), Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Гбане, Руденко (Долгов, 71).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин (Ерохин, 75), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).

Предупреждения: Боженов, 44 – Сутормин, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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15.07.2022 21:56
Комментарии53
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    Рейтинг: +16574

    paracetamol 14 минут назад

    Спердяк по сравнению с Химками - днище!

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    Рейтинг: +15520

    Barmaleushka 23 минуты назад

    Ожидаемо (для меня).

    0
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    Рейтинг: +3675

    Enter2006 53 минуты назад

    Вообще да, по моментам Химки должны были выигрывать. То штангу обстучали, то голкипер Зенита выручил, то мяч просвистел в сантиметрах от девятки ворот Зенита.

    3
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    Рейтинг: +7229

    BarStep 59 минут назад

    К стати, а что это Клаудиньо стал без конца махать руками???
    Зазвездился чтоль?

    Тура на три нужно ему руки скотчем к туловищу привязывать..
    Может отойдёт..

    1
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    Рейтинг: +16574

    paracetamol 1 час назад

    Медведев на Фонбете на ничью поставил, только и всего!

    0
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    Рейтинг: +7229

    BarStep 1 час назад

    Сегодня был не наш день..
    Серёжа уже сказал это?

    Нда., сезон новый, а болезнь старая..
    Можно сказать уже хроническая..

    1
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    Рейтинг: +97047

    zigbert 1 час назад

    Результат неожиданный но Химки по активности у чужих ворот превзошли Зенит. А команда с берегов Невы отличилась лишь по владению мячом. Замены Семака только ослабили команду. Погоду в Зените сейчас делают иностранцы.

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    Рейтинг: +3675

    Enter2006 1 час назад

    Писал три дня назад, так и есть:

    https://bombardir.ru/news/660958-vendel-nahoditsya-v-raspolozhenii-zenita-on-gotovitsya-k-igre-s-himkami#comments

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    Рейтинг: +22954

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Химки с победой!!!

    1
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    Рейтинг: +4872

    ySS 1 час назад

    Тяжесть заранее надетой короны не позволила главклубу "народного" достояния играть больше 20 минут.
    Химкинские, при двух последних тренерах, - команда терпеливая и набирающая обороты по ходу матча. Сегодня отпустили приезжих с одним очком

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