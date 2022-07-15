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  • РПЛ. Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита»

РПЛ. Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита»

15 июля 2022, 21:56
54

«Химки» в первом туре РПЛ сыграли вничью с «Зенитом». Хозяев спас гол Резиуана Мирзова, вышедшего на замену.

У чемпионов забил полузащитник Вендел, который близок к уходу в бразильский «Фламенго».

Химчане не проигрывают пять матчей подряд. «Зенит» прервал серию из пяти победных встреч.

«Химки» ни разу в истории не побеждали «Зенит».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Филин, Чeрный (Камышев, 71), Боженов (Зуев, 61), Глушаков (Главчич, 80), Ломовицкий (Мирзов, 80), Гбане, Руденко (Долгов, 71).

«Зенит»: Одоевский, Чистяков, Сантос, Родриго, Сутормин (Ерохин, 75), Кузяев, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Малком (Мостовой, 82), Сергеев (Кассьерра, 66).

Предупреждения: Боженов, 44 – Сутормин, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Мирзов Резиуан
Комментарии (54)
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slavа0508
1657911515
Молодцы Химки . дали бой ...
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zra78
1657911536
Ну нахимичили же!!!
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житель СПб
1657911852
Заголовок неправильный. Химчане были в целом лучше, больше ударов, больше голевых моментов, штанга. Фактически, Зенит отскочил! Зенит играл первые 20 минут, забил гол и "с поля ушел". Во 2 тайме - ни одного удара по воротам. В своем репертуаре... Но халява не прокатила. Химчанам - поздравления!
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jek718875
1657911863
Химки браво,жаль не дожали
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derrik2000
1657912037
"Мирзов в первом матче сезона спас «Химки» от поражения от «Зенита»" Заголовок какой-то... А забей Зуев в самой-самой концовочке, когда хотел мячик в дальний угол от Одоевского отправить, что бы написали??? И, вообще: по ОПАСНЫМ моментам, включая забитые голы, счёт 5-2. В пользу Химок. Первый тайм в исполнении подмосковных, конечно. тихий ужас, НО ДВА опасных момента, где Одоевский просто спас Зенит.
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vladimir-7
1657913042
В этом сезоне много команд поимеют Зенит, вот первые два очка ушли в минус от Химок. Поздравляю тренера, команду и болельщиков Химок.
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шахта Заполярная
1657913124
Отскочил зенит во втором тайме. Без бразил никто и звать никак.
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АЛЕКС 58
1657914607
Химки были ближе к победе,отскочил Зенит.
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ySS
1657915058
Тяжесть заранее надетой короны не позволила главклубу "народного" достояния играть больше 20 минут. Химкинские, при двух последних тренерах, - команда терпеливая и набирающая обороты по ходу матча. Сегодня отпустили приезжих с одним очком
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zigbert
1657915538
Результат неожиданный но Химки по активности у чужих ворот превзошли Зенит. А команда с берегов Невы отличилась лишь по владению мячом. Замены Семака только ослабили команду. Погоду в Зените сейчас делают иностранцы.
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