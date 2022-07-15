Виктор Гусев: «За день до смерти Ярцев сказал мне: «Знай, я всегда в твоем распоряжении»

Футбольный журналист Виктор Гусев рассказал о последней беседе с бывшим главным тренером сборной России Георгием Ярцевым. Он умер.

«Для меня это полная неожиданность. Мы встретились в Питере на матче легенд после долгого перерыва. Очень обрадовались, выяснилось, что у него какой-то другой телефон, и он поэтому не получил от меня поздравлений по случаю недавнего дня рождения с фотографиями нашими совместными в разные периоды жизни.

И он вчера мне позвонил вечером. Спрашивает: «Как дела?». А я в Питере приболел. И Ярцев тогда еще говорил: «Следи за кондиционерами. Они могут плохо сказаться». Я вчера ему говорю: «Наверное, я не уберегся». И он говорит: «Я же предупреждал!» Давай, дескать, поправляйся, не будут тебя долго задерживать – слышу, голос у тебя хриплый. И потом вдруг неожиданно: «Знай, – говорит, – что я всегда в твоем распоряжении. Всегда звони, если что-то нужно. Не стесняйся, звони». Хотя я никогда не стеснялся, мы нормально контактировали. Но это меня удивило.

Причем он звонил утром – я закрутился, не взял трубку. Потом Ярцев перезвонил. Говорил своим обычным, хрипловатым голосом. Звучал нормально. И был очень дружелюбный. Потому что он такой человек – любил критиковать, «поднажать». И вдруг такой веселый. Я даже порадовался за него. Такому звонку тем более.

Когда-то Георгий Александрович мне подарил футболку со своей фамилией. На ТВ мы с ним большой футбол не комментировали. Он работал на другом канале. Я комментировал матчи, когда он был тренером сборной – и успешные для него, и неудачные, включая поражение от Португалии 1:7. Никогда он не объяснял свой поступок, когда он ушел со стадиона во время этой игры.

Он не пил, не жаловался на здоровье. Единственное, много курил. Но, казалось, это на нем не сказывается», – сказал Гусев.