«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

В «Спартаке» отреагировали на новость о смерти бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.
«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев.
Воспитанник костромского футбола навсегда вошeл в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек.
Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта. Вечная память», – говорится в заявлении клуба.
- Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
- В ходе тренерской карьеры работал в московском клубе с 1994 по 1998 год.
- В 1996-м приводил команду к чемпионству.
- Предварительная причина его смерти – острая сердечная недостаточность.
Источник: телеграм-канал «Спартака»