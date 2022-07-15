«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

В «Спартаке» отреагировали на новость о смерти бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.

«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев.

Воспитанник костромского футбола навсегда вошeл в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек.

Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта. Вечная память», – говорится в заявлении клуба.