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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Ярцева

В «Спартаке» отреагировали на новость о смерти бывшего игрока и тренера команды Георгия Ярцева.

«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев.

Воспитанник костромского футбола навсегда вошeл в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек.

Его голы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и всем любителям спорта. Вечная память», – говорится в заявлении клуба.

  • Будучи футболистом, Ярцев выступал за «Спартак» с 1977 по 1980 год.
  • В ходе тренерской карьеры работал в московском клубе с 1994 по 1998 год.
  • В 1996-м приводил команду к чемпионству.
  • Предварительная причина его смерти – острая сердечная недостаточность.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +1147

    alefreddy 2 часа назад

    Светлая память Георгию

    0
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    Рейтинг: +2053

    kvm 2 часа назад

    RIP

    0
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