2 футболиста и 4 тренера «Ростова» не смогли оформить Fan ID

ПУТИН, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал:
"Необходимо "сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни". "При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан"
У представителей «Ростова» возникли проблемы с получением так называемого «паспорта болельщика».
В четверг футболисты и тренеры прибыли в МФЦ для получения Fan ID, однако шесть человек не смогли оформить персональные карты.
- Роман Тугарев – не взял СНИЛС и забыл пароль от кабинета на «Госуслугах».
- Александр Селява – гражданин Белоруссии, в его паспортных данных есть буквы, а в систему можно ввести только цифры.
- По этой же причине отказы пришли испанцам: тренерам-реабилитологам Альваро Сайабере и Раулю Канле, физиотерапевту Алехандро Лопесу, аналитику Джонатану Альбе.