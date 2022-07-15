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2 футболиста и 4 тренера «Ростова» не смогли оформить Fan ID

У представителей «Ростова» возникли проблемы с получением так называемого «паспорта болельщика».

В четверг футболисты и тренеры прибыли в МФЦ для получения Fan ID, однако шесть человек не смогли оформить персональные карты.

  • Роман Тугарев – не взял СНИЛС и забыл пароль от кабинета на «Госуслугах».
  • Александр Селява – гражданин Белоруссии, в его паспортных данных есть буквы, а в систему можно ввести только цифры.
  • По этой же причине отказы пришли испанцам: тренерам-реабилитологам Альваро Сайабере и Раулю Канле, физиотерапевту Алехандро Лопесу, аналитику Джонатану Альбе.

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Источник: «Don Mash»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +107

    rac531 1 час назад

    ПУТИН, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сказал:

    "Необходимо "сформировать принципиально новую, гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни". "При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности государства, бизнеса и граждан"

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    Рейтинг: +1117

    mama1991 1 час назад

    А на кладбище был сторож Матвей, он всегда сидел у ворот и никого на
    кладбище не пускал, так что покойников приходилось хоронить прямо на улице.

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    Рейтинг: +99

    Miru mir > mama1991 1 час назад

    Спасибо за всё кому ?

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    Рейтинг: +107

    rac531 > Miru mir 1 час назад

    Догадайся)))

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    Рейтинг: +99

    Miru mir > rac531 1 час назад

    Чо там догадываться...путин завел страну в болото.Россияне пока веселятся, не знают что будет через месяцы, годы.

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    Рейтинг: +99

    Miru mir 2 часа назад

    Не смогли получить Fan ID ? Значит будут вне стадиона.
    Этот закон о Fan ID придумали очень очень очень умные люди...Остальное не важно.

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    Рейтинг: +897

    Чехов на Садовой 3 часа назад

    Задолбали со свои файдином !!! Когда уже этот цирк отменят!

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