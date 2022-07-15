2 футболиста и 4 тренера «Ростова» не смогли оформить Fan ID

У представителей «Ростова» возникли проблемы с получением так называемого «паспорта болельщика».
В четверг футболисты и тренеры прибыли в МФЦ для получения Fan ID, однако шесть человек не смогли оформить персональные карты.
- Роман Тугарев – не взял СНИЛС и забыл пароль от кабинета на «Госуслугах».
- Александр Селява – гражданин Белоруссии, в его паспортных данных есть буквы, а в систему можно ввести только цифры.
- По этой же причине отказы пришли испанцам: тренерам-реабилитологам Альваро Сайабере и Раулю Канле, физиотерапевту Алехандро Лопесу, аналитику Джонатану Альбе.
Источник: «Don Mash»