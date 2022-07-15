«То ли Обскакал, то ли Обосрал». Кавазашвили оскорбил нового тренера «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оскорбил главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Мележиков говорит, что «Спартак» будет бороться за золото в чемпионате и Кубок России, но это смешно. Что может добиться команда с новым тренером?

Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал. Таких людей в «Спартаке» быть не должно.

Федун был инициатором или его любимая супруга, но за такое нужно наказывать, хотя они сами себя наказывают: клуб постоянно находится в критической ситуации. Он доведет болельщиков до точки, когда они придут к нему и скажут: «Вот тебе деньги и больше не подходи к команде».

Состав в команде такой, что кроме одного или двух человек по своему уровню в советские времена и близко бы не подошли к «Спартаку», — сказал Кавазашвили.