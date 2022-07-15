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  • «То ли Обскакал, то ли Обосрал». Кавазашвили оскорбил нового тренера «Спартака»

«То ли Обскакал, то ли Обосрал». Кавазашвили оскорбил нового тренера «Спартака»

15 июля 2022, 12:25
16

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оскорбил главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Мележиков говорит, что «Спартак» будет бороться за золото в чемпионате и Кубок России, но это смешно. Что может добиться команда с новым тренером?

Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал. Таких людей в «Спартаке» быть не должно.

Федун был инициатором или его любимая супруга, но за такое нужно наказывать, хотя они сами себя наказывают: клуб постоянно находится в критической ситуации. Он доведет болельщиков до точки, когда они придут к нему и скажут: «Вот тебе деньги и больше не подходи к команде».

Состав в команде такой, что кроме одного или двух человек по своему уровню в советские времена и близко бы не подошли к «Спартаку», — сказал Кавазашвили.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Ему 33 года.
  • В дебютном матче испанца команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:4.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Кавазашвили Анзор
Комментарии (16)
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"supermax"
1657877461
тренера то зачем оскорблять ....человека позвали, он согласился...претензии к тому кто позвал
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Untitled-1
1657877735
Спасибо за мнение, как тебя там - то ли Позор, то ли Кагор
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JTherry
1657880485
Анзор, не солидно в таком возрасте (скоро 82) опускаться до оскорблений, еще и коверкая фамилию... СМИ специально что ли берут у него интервью, рассчитывая на очередную гадость в адрес Спартака..?
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Беспонтий
1657881148
а под каким ником он был на бомбе? очень родным повеяло
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ArReal
1657881492
Раньше и трава была зеленее...Эти всё советские времена вспоминают))Когда капитаном сборной по хоккею и футболу был Всеволод Бобров))) ну и какой же тогда мог быть уровень футболистов, играющих мячом перевязанным шнурком против почтальонов и моряков, после игры идущих на работу, в сравнении с нынешней фармакологией процессами восстановления и скоростями?)))Не спорю, на международной арене выглядели достойней , но это не значит, что те футболисты на голову сильнее нынешних)))даже смешно
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Sergh4
1657881689
Придурок. Насмехаться над фамилией это так низко...
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Romio-xxx
1657882387
Надо будет припомнить ему его слова после удачного будущего сезона.
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Vitaga
1657883080
у заслуженного человека уже маразм. некорректно выражается. а так по сути он прав
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deinego77@yandex.ru
1657883249
Забухал старый
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plehanov6
1657939608
Когда уже этот маразматик будет забанен прессой? Ведь все давно видят, что он выжил из ума! Чтобы обратить на себя внимание, несет всякий бред. На него даже обижаться-то, грех!
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