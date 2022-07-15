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«То ли Обскакал, то ли Обосрал». Кавазашвили оскорбил нового тренера «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили оскорбил главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля.

«Мележиков говорит, что «Спартак» будет бороться за золото в чемпионате и Кубок России, но это смешно. Что может добиться команда с новым тренером?

Я вообще не знаю, кто это такой, то ли Обскакал, то ли Обосрал. Как можно приглашать неизвестного человека, который непонятно где играл и кого тренировал. Таких людей в «Спартаке» быть не должно.

Федун был инициатором или его любимая супруга, но за такое нужно наказывать, хотя они сами себя наказывают: клуб постоянно находится в критической ситуации. Он доведет болельщиков до точки, когда они придут к нему и скажут: «Вот тебе деньги и больше не подходи к команде».

Состав в команде такой, что кроме одного или двух человек по своему уровню в советские времена и близко бы не подошли к «Спартаку», — сказал Кавазашвили.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» в июне вместо Паоло Ваноли.
  • Ему 33 года.
  • В дебютном матче испанца команда была разгромлена «Зенитом» со счетом 0:4.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии7
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    Рейтинг: +24484

    bset 1 минуту назад

    Все свои умственные способности продемонстрировал в этом интервью)

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    Рейтинг: +800

    Untitled-1 16 минут назад

    Спасибо за мнение, как тебя там - то ли Позор, то ли Кагор

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    Рейтинг: +1484

    fakeid 17 минут назад

    «К нам поедет второсортное говно. А потом сбежит, как ублюдок Ларссон».
    Кавазашвили – о легионерах
    https://bombardir.ru/news/659698

    чёт он то ли из ума выжил, либо сильно не любит спартак.

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    Рейтинг: +9350

    САДЫЧОК > fakeid 10 минут назад

    Кавазашвили , такой же недоумок , как и ты ! Не хорошо так высказываться !

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    Рейтинг: +1484

    fakeid > САДЫЧОК 3 минуты назад

    мне всегда казалось, что недоумки - это те, кто тебя зачал по-пьяни.

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    Рейтинг: +159

    Лицом_на_клаве 19 минут назад

    В этом вся суть Спартака. Агенты как хотят крутят Федуном с Федунихой впаривая за дорого европейский, никому не известный хлам.

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    Рейтинг: +10389

    "supermax" 21 минуту назад

    тренера то зачем оскорблять ....человека позвали, он согласился...претензии к тому кто позвал

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