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Мележиков рассказал, как «Спартаку» удалось убедить Мозеса вернуться в Россию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клубу удалось уговорить защитника Виктора Мозеса вернуться в Россию.

«Как удалось убедить Мозеса вернуться? Звонком.

До определенного момента мы ждали, потом Лука [Каттани] принял решение позвонить агенту Мозеса. На следующий день нам прислали билеты с датой вылета», – сказал Мележиков.

  • 23 июня «Спартак» сообщил, что нигериец не прибыл в клуб в назначенный день.
  • 5 июля он вернулся в расположение клуба.
  • Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3986

    Беспонтий 2 часа назад

    луку обменяли что ли
    боевик какой то
    чемодан с миллионом и вертолёт на котором улетел лука

    2
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  • ...
    Рейтинг: +2966

    acor94 2 часа назад

    Напугал Каттани итальянской мафией)

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +207

    7:1 2 часа назад

    ему лично дезеув звонил

    1
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