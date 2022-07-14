Мележиков рассказал, как «Спартаку» удалось убедить Мозеса вернуться в Россию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клубу удалось уговорить защитника Виктора Мозеса вернуться в Россию.
«Как удалось убедить Мозеса вернуться? Звонком.
До определенного момента мы ждали, потом Лука [Каттани] принял решение позвонить агенту Мозеса. На следующий день нам прислали билеты с датой вылета», – сказал Мележиков.
- 23 июня «Спартак» сообщил, что нигериец не прибыл в клуб в назначенный день.
- 5 июля он вернулся в расположение клуба.
- Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова