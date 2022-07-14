Мележиков рассказал, как «Спартаку» удалось убедить Мозеса вернуться в Россию

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как клубу удалось уговорить защитника Виктора Мозеса вернуться в Россию.

«Как удалось убедить Мозеса вернуться? Звонком.

До определенного момента мы ждали, потом Лука [Каттани] принял решение позвонить агенту Мозеса. На следующий день нам прислали билеты с датой вылета», – сказал Мележиков.