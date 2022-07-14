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Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный.

«Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар». Будем смотреть.

А давать прогнозы сейчас нет никого смысла. Фаворит – «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса», – сказал Семин.

  • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
  • До этого РПЛ выигрывал «Локо» под руководством Семина.

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Источник: Sport24

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3451

    Axe111 13 минут назад

    Газовик и 10 их "оформит" да хоть 50,вообще по**

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    Рейтинг: +41

    Александр.Т. 1 час назад

    Да не кто не составить даже конкуренцию им,что несут блин

    0
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    Рейтинг: +14366

    Fusballer 1 час назад

    У Зенита абонемент на чемпионства. Так что Палыча никто не спросит.

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    Рейтинг: +2958

    acor94 2 часа назад

    Газпром - чудеса случаются)

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