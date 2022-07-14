Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный.

«Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар». Будем смотреть.

А давать прогнозы сейчас нет никого смысла. Фаворит – «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса», – сказал Семин.