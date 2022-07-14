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  • Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен»

Семин – о пятом чемпионстве «Зенита» подряд: «Я с этим не согласен»

14 июля 2022, 11:26
10

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в новом сезоне РПЛ.

«Зенит» выиграет новый сезон? Я с этим не согласен. Чемпионат будет необычный, чемпион тоже может быть неожиданный.

«Лестер» выигрывал же АПЛ. А вдруг «Ростов» так же выстрелит? Или «Краснодар». Будем смотреть.

А давать прогнозы сейчас нет никого смысла. Фаворит – «Зенит», но футбол любят за то, что в нем бывают чудеса», – сказал Семин.

  • «Зенит» становился чемпионом России 4 сезона подряд.
  • До этого РПЛ выигрывал «Локо» под руководством Семина.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семин Юрий
Комментарии (10)
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acor94
1657790187
Газпром - чудеса случаются)
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Fusballer
1657791349
У Зенита абонемент на чемпионства. Так что Палыча никто не спросит.
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Александр.Т.
1657793784
Да не кто не составить даже конкуренцию им,что несут блин
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Axe111
1657797070
Газовик и 10 их "оформит" да хоть 50,вообще по**
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stepanzhsb
1657797963
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Йост
1657798420
Дзюба был талисманом клуба. Теперь его нет. Все хороши, но нет истинного лидера на самом поле, за которым все тянутся....
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житель СПб
1657798605
Ну, согласие или нет Палыча здесь не является определяющим. Посмотрим на игру - уже скоро!
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zigbert
1657801066
Чудеса все таки бывают. Можно привести в пример еще Лилль.
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deinego77@yandex.ru
1657803142
Зенит чемпионом будет.Конкурентов нет.Он при игре на два фронта покер выбил,а сейчас при отсутствии еврокубков так и подавно всех выносить будет.Зенит на троне надолго,без вариантов.
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