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«Мой мозг плавился». Азмун – об адаптации в «Байере»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун рассказал, удалось ли ему освоиться в немецкой команде.

– Как твоя адаптация в Германии?

– Всегда очень сложно, когда ты куда-то переезжаешь. Особенно в страну, в которой ты раньше не был. Новая культура – это всегда сложно.

Плюс для меня была сложность в том, что два или три месяца там я провел в отеле. Мой мозг просто плавился. Но это не оправдание.

Я всегда старался работать по максимуму и помогать команде. Сейчас все хорошо. Дисциплина тут больше, чем на сто процентов. И мне нравится тут.

Тренировки очень хорошие. Город хоть и маленький, но тоже норм. Мне нравится Бундеслига. Нравится, как мы играем. Это очень высокий уровень.

– Ты сказал про 100% дисциплины. А в России разве иначе?

– Совершенно иначе, да. Совершенно. Германия известна своей дисциплиной. Немцы и Германия первые в этом.

– Ты играешь не так часто, как, наверное, тебе бы этого хотелось. Недоволен ситуацией?

– Когда я только приехал в Леверкузен, я был травмирован. Мой голеностоп еще не восстановился после «Челси». Была не самая приятная ситуация для меня.

Но я работал очень усердно. Кажется, я ждал два месяца. Долго тренировался в одиночестве. И возвращаться в игру было непросто. Но это ок. Это футбол. Нам нужно быть профессионалами.

  • Азмун играл в России с 2013 по 2021 год.
  • В январе иранец перешел в «Байер» из «Зенита» за 2,5 миллиона евро.
  • За полсезона форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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Источник: Sport24

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