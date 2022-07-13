В руководстве «Спартака» произойдут изменения. Федун останется («Чемпионат»)

В высшем руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.
«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», – написал «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна.
- «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
- В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.
Источник: «Чемпионат»