В руководстве «Спартака» произойдут изменения. Федун останется («Чемпионат»)

В высшем руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», – написал «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна.