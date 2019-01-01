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В руководстве «Спартака» произойдут изменения. Федун останется («Чемпионат»)

В высшем руководстве «Спартака» в ближайшее время произойдут изменения.

«Изменения не коснутся позиций Леонида Федуна. Перестановки будут в высшем менеджменте клуба. Об этом будет объявлено в ближайшие дни», – написал «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын может стать руководителем «Спартака» вместо Федуна.

  • «Спартак» начал сезон с разгрома от «Зенита» (0:4) в Суперкубке России.
  • В прошлом розыгрыше РПЛ команда финишировала на 10-м месте.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии11
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    Рейтинг: +1195

    Taps 4 минуты назад

    А вы друзья как ни садитесь ... получится очередное дерьмо.
    Содержанку - спорт.директором !

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +124

    Лицом_на_клаве 54 минуты назад

    Главное Федуниха чтобы осталась смешить футбольный люд.

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +16362

    Cleaner 1 час назад

    Зарема свою игрушку никому НЕ ОТДАСТ!..)

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8630

    R_a_i_n > Cleaner 1 час назад

    А ты свою игрушку зашкурил?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +16362

    Cleaner > R_a_i_n 1 час назад

    Да знаем мы Ваш СПАРТАКОВСКИЙ ПОШЛЫЙ ЮМОРОК. Не напрягайтесь, ничего нового Вы не придумаете...)

    PS: Спартачи, вам действительно нравятся, когда "болельщики" таким юморком позорят ваш клуб???

    1
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    Рейтинг: +4364

    mopecekca > Cleaner 48 минут назад

    а ты думаешь твой юморок кому то заходит?

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    Рейтинг: +480

    SLADE2019 1 час назад

    А в этом никто и не сомневался. Как всегда он приведет в руководство людей абсолютно не умеющих работать в футбольном топ-клубе. Не знающих, что это такое.

    0
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    Рейтинг: +25141

    vladimir-7 > SLADE2019 1 час назад

    Десятое итоговое место чемпионата РПЛ, это не ТОП-клуб.

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    Рейтинг: +1543

    Форвард 79 > vladimir-7 1 час назад

    Вот поэтому и не топ,что работают в нём не то что не топы, а порой и вовсе делетанты

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    Рейтинг: +16362

    Cleaner > Форвард 79 1 час назад

    ...дИлетанты...

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    Рейтинг: +480

    SLADE2019 > vladimir-7 55 минут назад

    Топ приставка, которая заслуживается не одним годом и даже не одним десятилетием. Слава богу, эту приставку Спартак заслужил задолго до Федуна. Плохие годы у любого топ клуба могут быть. В этом и есть историческая "заслуга" Федуна, что он все время своего правления превратил в плохое время Спартака.

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