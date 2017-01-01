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Беленов попрощался с болельщиками «Уфы»

«Уфа» опубликовала видеообращение вратаря Александра Беленова, с которым сегодня расторгли контракт по взаимному согласию.

«Уважаемые болельщики! Я провeл на этом стадионе хорошие 5,5 лет. Сегодня была моя заключительная тренировка: я покидаю клуб.

В голове творится вулкан, хочется очень много сказать. Хочу сказать вам огромное спасибо, всем, кто приходил на стадион, поддерживал команду на протяжении этого времени.

У нас были и хорошие, и не очень моменты, но вы всегда оставались с нами. Хочется сказать большое спасибо фанатскому сектору, женскому, семейному, каждому, кто посещал стадион с детьми.

Это время я буду всегда вспоминать с теплотой. Я вам очень всем благодарен. Для меня «Уфа» – не просто клуб или какая-то ступенька в карьере. Этот город останется в моeм сердце навсегда, потому что я провeл здесь хорошее время.

Я всегда старался быть честным с вами, всегда старался отдаваться полностью. У меня в этом городе родилась дочь, часть Уфы навсегда будет со мной.

Хочу сказать огромное спасибо обслуживающему персоналу. Люди приходили и уходили, но вы всегда работали на максимум. Хочу сказать спасибо руководству клуба, что мы расстаeмся в хороших отношениях и друзьями.

Встретимся с вами обязательно на стадионах. Искренне ценю вашу поддержку, поэтому только благодарность и позитив. Спасибо всем людям, которые работали на стадионе, создавали наш быт: уборщицы, прачки, охранники.

Благодарен тренерскому штабу. Хочу особо отметить Юрия Валентиновича Перескокова (бывший тренер вратарей «Уфы» – примечание «Бомбардира»), с которым я провeл здесь 4,5 года. Он для меня второй отец.

Всех обнимаю, буду всегда вспоминать с теплотой. Ваш Беля», – сказал 35-летний футболист.

  • Беленов выступал за «Уфу» с февраля 2017 года.
  • За 5,5 сезонов он пропустил 179 голов в 165 матчах.
  • Ожидается, что голкипер перейдет в «Рубин».

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Источник: телеграм-канал «Уфы»

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