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Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Валенсию» или «Динамо»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем футболиста.

– Баринов исполняет контракт, играет за «Локомотив» и играет очень здорово, все это видят. Готов на 99 процентов, а на 100 будет к первому туру нового сезона.

– Журналист Иван Карпов писал, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»...

– Карпов уже его продал в «Динамо», а потом отменил сделку. Так что все вопросы к Ивану, он от всех лиц ведет переговоры.

– Цорн сказал, что сделки точно не будет, что Баринов точно остается в «Локо».

– Дима исполняет контракт, у него обязательства перед клубом, перед болельщиками, это его дом.

– Но подтвердить или опровергнуть слова Цорна вы не можете?

– Я не компетентен в этих вопросах, у меня свои задачи.

– Тимур Гурцкая сказал, что Баринов в шорт-листе «Валенсии», а ему звонил главный тренер команды Гаттузо.

– Вполне допускаю. Знаю, что Баринов был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии».

– То есть испанцы продолжают проявлять интерес?

– Надо спрашивать у клуба. К стороне футболиста никто не обращался.

– На данный момент никаких официальных переговоров у вас нет?

– Не знаю, нам ничего не спускали.

  • Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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