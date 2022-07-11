Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Валенсию» или «Динамо»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о будущем футболиста.
– Баринов исполняет контракт, играет за «Локомотив» и играет очень здорово, все это видят. Готов на 99 процентов, а на 100 будет к первому туру нового сезона.
– Журналист Иван Карпов писал, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»...
– Карпов уже его продал в «Динамо», а потом отменил сделку. Так что все вопросы к Ивану, он от всех лиц ведет переговоры.
– Цорн сказал, что сделки точно не будет, что Баринов точно остается в «Локо».
– Дима исполняет контракт, у него обязательства перед клубом, перед болельщиками, это его дом.
– Но подтвердить или опровергнуть слова Цорна вы не можете?
– Я не компетентен в этих вопросах, у меня свои задачи.
– Тимур Гурцкая сказал, что Баринов в шорт-листе «Валенсии», а ему звонил главный тренер команды Гаттузо.
– Вполне допускаю. Знаю, что Баринов был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии».
– То есть испанцы продолжают проявлять интерес?
– Надо спрашивать у клуба. К стороне футболиста никто не обращался.
– На данный момент никаких официальных переговоров у вас нет?
– Не знаю, нам ничего не спускали.
- Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.