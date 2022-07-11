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Агент Игнатьева отреагировал на новость о том, что игрок находится на просмотре в «Локо»

Алан Агузаров, агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию о том, что футболист находится на просмотре в «Локомотиве».

«Игнатьев не находится на просмотре в «Локомотиве», это неправда. У Ивана достаточно вариантов продолжения карьеры. В основном мы общаемся с зарубежными клубами. Думаю, в течение 3-4 дней мы определимся», – сказал Агузаров

Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран. Сам Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.

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Источник: Sport24

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