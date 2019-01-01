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Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве» (Metaratings)

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Локомотив».

По информации Metaratings, игрок находится на просмотре в столичном клубе. Утром 11 июля Игнатьев приехал на базу «Локо», где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков выходной.

Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «Локомотива» с «Динамо» (3:3). Будущее футболиста определится в ближайшие дни.

Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран. Сам Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3858

    Беспонтий 44 минуты назад

    быстро всплыло в проруби

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    Рейтинг: +22945

    DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

    Может, лучше в Фиорентину, там таких берут.)

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