Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве» (Metaratings)

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Локомотив».

По информации Metaratings, игрок находится на просмотре в столичном клубе. Утром 11 июля Игнатьев приехал на базу «Локо», где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков выходной.

Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «Локомотива» с «Динамо» (3:3). Будущее футболиста определится в ближайшие дни.

Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран. Сам Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру.