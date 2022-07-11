Игнатьев находится на просмотре в «Локомотиве» (Metaratings)

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев может перейти в «Локомотив».
По информации Metaratings, игрок находится на просмотре в столичном клубе. Утром 11 июля Игнатьев приехал на базу «Локо», где будет заниматься с тренерами, пока у остальных игроков выходной.
Ранее Игнатьев посетил товарищеский матч «Локомотива» с «Динамо» (3:3). Будущее футболиста определится в ближайшие дни.
Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран. Сам Игнатьев заявил, что уже знает, где продолжит карьеру.
- Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
- Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
Источник: Metaratings