Игнатьев: «Я уже знаю, где продолжу карьеру»

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев определился с новым клубом.

«Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», – сказал Игнатьев.

Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран.