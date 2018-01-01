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Игнатьев: «Я уже знаю, где продолжу карьеру»

Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев определился с новым клубом.

«Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», – сказал Игнатьев.

Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
  • Игрок был в аренде в «Крыльях Советов» во второй части сезона-2021/22.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1949

    morgan59 2 часа назад

    Неуж то за колхоз "40 лет без урожая"? Или новокубанский"Биолог"

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    Рейтинг: +31

    Александр.Т. 3 часа назад

    5стран это наверное Армения,Казахстан,Белоруссия,Узбекистан, и России (ФНЛ)на выше он не тянет если кто то из рпл возьмет то это крах селекции того клуба кто его возьмет

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    Рейтинг: +31

    Александр.Т. 3 часа назад

    Да лучше бы не продолжал своб футбольную деятельности (тоесть нечемное свое отношение к футболу)

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