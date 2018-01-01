Игнатьев: «Я уже знаю, где продолжу карьеру»

Неуж то за колхоз "40 лет без урожая"? Или новокубанский"Биолог"
Бывший нападающий «Рубина» Иван Игнатьев определился с новым клубом.
«Где я продолжу карьеру? Я уже знаю, но инсайд не дам. РПЛ? Не знаю, увидите», – сказал Игнатьев.
Сообщалось, что 23-летним футболистом интересуются клубы из пяти стран.
- Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019 года.
- Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах.
- Игрок был в аренде в «Крыльях Советов» во второй части сезона-2021/22.