Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран

Алан Агузаров агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.
«Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало.
Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции», – сказал Агузаров.
- Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019-го по июнь 2022 года.
- Казанский клуб расторг с ним контракт.
- Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
- Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.
Источник: Metaratings