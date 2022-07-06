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  • Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран

Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран

6 июля 2022, 20:59
12

Алан Агузаров агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.

«Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало.

Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции», – сказал Агузаров.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019-го по июнь 2022 года.
  • Казанский клуб расторг с ним контракт.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Игнатьев Иван
Комментарии (12)
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серега кашин
1657130520
ложь и еще раз ложь
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Salt-N-Pepa
1657131956
Агузарову больше не наливать. Все мы видели как весной за Захаряном выстраивалось пол Европы, а на деле оказался агентский мыльный пузырь))))))
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Nerlinger
1657135416
И с какой целью они все им интересуются, интересно ....
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Олег1204
1657140616
Кокорин номер два, его надо какой нибудь боруссии на шею повесить, что бы деньги как.л.ам менше отправляли
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ВетеR
1657142130
интерес ,как к Дзюбе ?))
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vladik12
1657144383
Рассказы бывалого пестабола.
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Лфшт
1657144976
Писдешь и профанация. НЕ пристроишь уже ты это дерьмо даже в чемпионат Восточного Самоа
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Январь 59
1657150851
Возможно в ФНЛ2 и готовы взять Ваню, если интересуется ко то за рубежом то просто спрашивают :"А кто это"
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Беспонтий
1657167108
почки в турцию печень в хорватию да и мать его
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SLADE2019
1657169429
Хотелось бы в эти слова верить. Я очень за этого парня переживаю, как то сбился с дорожки. Однако, вынужден согласиться, что человек просто свою агентскую работу выполняет. И как то неубедительно.
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