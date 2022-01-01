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Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран

Алан Агузаров агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.

«Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало.

Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции», – сказал Агузаров.

  • Игнатьев выступал за «Рубин» с декабря 2019-го по июнь 2022 года.
  • Казанский клуб расторг с ним контракт.
  • Его купили у «Краснодара» за 7 миллионов евро.
  • Форвард забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 40 матчах за казанцев.

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +3443

    Axe111 18 минут назад

    ))))))))))))))))))

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    Рейтинг: +510

    Salt-N-Pepa 47 минут назад

    Агузарову больше не наливать. Все мы видели как весной за Захаряном выстраивалось пол Европы, а на деле оказался агентский мыльный пузырь))))))

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    Рейтинг: +16176

    Cleaner 51 минуту назад

    Балабол агент Игнатьева.

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    Рейтинг: +614

    Forvard47 1 час назад

    хахахахахахахаххаха хахахахахахха ахахаххахахахаха хахахахаххаха хахахаха хахахахах хахахахах хахахахаха х хахаххахаха ахахаххаха

    извините я порвался

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    Рейтинг: +16176

    Cleaner > Forvard47 51 минуту назад

    И я с таких агентов РЖУ ни могу...

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    Рейтинг: +7205

    серега кашин 1 час назад

    ложь и еще раз ложь

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