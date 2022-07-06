Игнатьевым интересуются клубы из Франции, Турции и еще трех стран

Алан Агузаров агент экс-нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента.

«Ваня Игнатьев сейчас тренируется индивидуально с тренером, он находится в прекрасной физической форме. У него есть предложения и достаточно немало.

Очень важно сейчас попасть в свою команду, мы не торопимся. У него есть варианты в России, Турции, Греции, Хорватии и Франции», – сказал Агузаров.