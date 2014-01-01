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Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Игрок провалил медосмотр

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не смог перейти в «Ренн».

По информации Sport.es, футболист был близок к переходу во французский клуб, но не прошел медосмотр.

Срыв перехода разочаровал руководство «Барсы», которое хотело избавиться от игрока. Теперь у каталонского клуба остался один вариант – расторжение контракта с выплатой зарплаты за четыре года.

  • В прошлом сезоне француз провел 1 матч – против «Осасуны» в декабре.
  • Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.
  • Рыночная стоимость Умтити – 2 миллиона евро.

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Источник: Sport.es

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