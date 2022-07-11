Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Игрок провалил медосмотр

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не смог перейти в «Ренн».
По информации Sport.es, футболист был близок к переходу во французский клуб, но не прошел медосмотр.
Срыв перехода разочаровал руководство «Барсы», которое хотело избавиться от игрока. Теперь у каталонского клуба остался один вариант – расторжение контракта с выплатой зарплаты за четыре года.
- В прошлом сезоне француз провел 1 матч – против «Осасуны» в декабре.
- Его контракт с «Барсой» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость Умтити – 2 миллиона евро.
Источник: Sport.es