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Терюшков рассказал, смогут ли иностранцы получить Fan ID

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о ситуации с получением Fan ID для иностранных граждан.

«Надо смотреть регламент. Этот вопрос один из тех, которые мы будем обсуждать с Минцифры.

Мы понимаем, что у нас в ряде клубов играют спортсмены с иностранными паспортами, а также болельщики, которые будут иметь паспорта иностранных государств. В ближайшее время будем рассматривать.

Безусловно приоритет – допустить иностранных болельщиков на стадионы. Это вопрос будем обсуждать с Минцифры, как регламент реализует возможность болельщиков с иностранными паспортами проходить на стадионы. До пятницы на этот вопрос мы дадим ответ», – сказал Терюшков.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: «Чемпионат»

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