Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
3 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?

Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» будет выступать за клуб Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева работает над комплектованием состава.

«Бег Беги» презентовали нового игрока – Нику Пилиева. Будучи профессионалом, 31-летний спортсмен выступал за ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы.

  • По слухам, Пилиев, как и другие игроки «Бей Беги», будет зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
  • В 2020-2022 годах Пилиев выступал за «Кубань-Холдинг» из ФНЛ-2.
  • Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».

Новости по теме
Дмитрий Егоров: «По слухам, зарплаты в команде Джикии и Соболева – от 150 тысяч рублей в месяц» 11
«Легенда с нами». 74-летний Трахтенберг – пресс-атташе клуба Джикии и Соболева
Джикия и Соболев презентовали свою команду для медиалиги 2
Источник: телеграм-канал «Бей Беги»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:00
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11