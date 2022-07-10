Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» будет выступать за клуб Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева работает над комплектованием состава.

«Бей Беги» презентовал нового игрока – Нику Пилиева. Будучи профессионалом, 31-летний спортсмен выступал за ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы.