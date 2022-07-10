Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» будет выступать за клуб Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева работает над комплектованием состава.
«Бей Беги» презентовал нового игрока – Нику Пилиева. Будучи профессионалом, 31-летний спортсмен выступал за ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы.
- По слухам, Пилиев, как и другие игроки «Бей Беги», будет зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- В 2020-2022 годах Пилиев выступал за «Кубань-Холдинг» из ФНЛ-2.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
Источник: телеграм-канал «Бей Беги»