Экс-игрок ЦСКА и «Локомотива» будет выступать за клуб Джикии и Соболева

Клуб медиалиги «Бей Беги» Георгия Джикии и Александра Соболева работает над комплектованием состава.
«Бег Беги» презентовали нового игрока – Нику Пилиева. Будучи профессионалом, 31-летний спортсмен выступал за ЦСКА, «Локомотив» и другие клубы.
- По слухам, Пилиев, как и другие игроки «Бей Беги», будет зарабатывать в команде 150+ тысяч рублей в месяц.
- В 2020-2022 годах Пилиев выступал за «Кубань-Холдинг» из ФНЛ-2.
- Джикия говорил, что цель их команды – чтобы «ребята заработали деньги».
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