Помазун ждал предложения от европейского клуба

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании поиграть в Европе.
– Помимо «Урала», были еще варианты для продолжения карьеры?
– Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона еще в апреле.
Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы.
Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе.
– Российские футболисты сейчас играют в Европе, но вот вратарей не так много.
– Но они есть. Ваня Злобин играет в Высшей лиге Португалии за «Фамаликан». Мы с ним вместе были в основе и молодежке ЦСКА. Станислав Крицюк хочет вернуться обратно в Португалию. Никита Хайкин играет в Норвегии, Александр Васютин из «Зенита» – в Швеции, а Андрей Лунев – в Германии.
– То есть в Норвегию или Швецию поехал бы?
– Все будет зависеть от предложения. Но их я всегда готов рассмотреть.
- Права на голкипера принадлежат ЦСКА.
- «Урал» арендовал Помазуна в третий раз подряд.