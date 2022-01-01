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Помазун ждал предложения от европейского клуба

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании поиграть в Европе.

– Помимо «Урала», были еще варианты для продолжения карьеры?

– Какие-то заинтересованные клубы были, но никто конкретного предложения не сделал. А с Григорием Викторовичем Ивановым мы начали общаться по поводу нового сезона еще в апреле.

Тогда я сказал, что хочу подождать. Если появится хороший вариант в Европе, то хотел бы попробовать себя там, чтобы проверить свои силы.

Лучше рискнуть и поехать, чем потом жалеть об упущенном шансе.

– Российские футболисты сейчас играют в Европе, но вот вратарей не так много.

– Но они есть. Ваня Злобин играет в Высшей лиге Португалии за «Фамаликан». Мы с ним вместе были в основе и молодежке ЦСКА. Станислав Крицюк хочет вернуться обратно в Португалию. Никита Хайкин играет в Норвегии, Александр Васютин из «Зенита» – в Швеции, а Андрей Лунев – в Германии.

– То есть в Норвегию или Швецию поехал бы?

– Все будет зависеть от предложения. Но их я всегда готов рассмотреть.

  • Права на голкипера принадлежат ЦСКА.
  • «Урал» арендовал Помазуна в третий раз подряд.

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Источник: «Областная газета»

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