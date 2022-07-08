«Не понимаю, почему меня нет? Я готов сыграть 25 минут». 81-летний Кавазашвили – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмущен, что его не пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«Я буду смотреть за матчем легенд, конечно же. Не понимаю, почему меня нет? Меня никто не приглашал.

Вчера вот позвонили, уведомили о матче. Вот такое у нас руководство ветеранского движения во главе с Мирзояном. Такое отношение к ветеранам.

Я был готов сыграть на поле, как и всегда, вратарем. В прошлом году на матче чествования Яшина я играл 15 минут, а потом ушел.

Сегодня я готов провести на поле и 15 минут, и 25. Господин Мирзоян вообще меня не зовет», – заявил Кавазашвили.