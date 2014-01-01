«Не понимаю, почему меня нет? Я готов сыграть 25 минут». 81-летний Кавазашвили – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»

А ведь был хорошим вратарем... Неужели и я в 80 лет стану таким идиотом? Лучше умереть раньше...
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмущен, что его не пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».
«Я буду смотреть за матчем легенд, конечно же. Не понимаю, почему меня нет? Меня никто не приглашал.
Вчера вот позвонили, уведомили о матче. Вот такое у нас руководство ветеранского движения во главе с Мирзояном. Такое отношение к ветеранам.
Я был готов сыграть на поле, как и всегда, вратарем. В прошлом году на матче чествования Яшина я играл 15 минут, а потом ушел.
Сегодня я готов провести на поле и 15 минут, и 25. Господин Мирзоян вообще меня не зовет», – заявил Кавазашвили.
- Матч ветеранов пройдет сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
- Составы на эту игру можно посмотреть здесь.
- Кавазашвили 19 июля исполнится 82 года.