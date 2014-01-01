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«Не понимаю, почему меня нет? Я готов сыграть 25 минут». 81-летний Кавазашвили – о матче легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили возмущен, что его не пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«Я буду смотреть за матчем легенд, конечно же. Не понимаю, почему меня нет? Меня никто не приглашал.

Вчера вот позвонили, уведомили о матче. Вот такое у нас руководство ветеранского движения во главе с Мирзояном. Такое отношение к ветеранам.

Я был готов сыграть на поле, как и всегда, вратарем. В прошлом году на матче чествования Яшина я играл 15 минут, а потом ушел.

Сегодня я готов провести на поле и 15 минут, и 25. Господин Мирзоян вообще меня не зовет», – заявил Кавазашвили.

  • Матч ветеранов пройдет сегодня на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.
  • Составы на эту игру можно посмотреть здесь.
  • Кавазашвили 19 июля исполнится 82 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4429

    ЮНик 11 минут назад

    А ведь был хорошим вратарем... Неужели и я в 80 лет стану таким идиотом? Лучше умереть раньше...

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    Рейтинг: +4695

    алдан2014 15 минут назад

    В очередной раз несёт вздор. Это уже старческое видимо

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    Рейтинг: +14684

    NewLife 22 минуты назад

    А за кого ты сыграл бы ? Обращайся к синиту, спартаковскую легендарность ты порвал своей непристойной руганью против родного клуба и его руководителей - единственное оправдание старческий маразм.

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    Рейтинг: +25098

    vladimir-7 34 минуты назад

    Тризор тебе и Карпину предлагают, вместе, посидеть на трибуне, но, правда, за воротами.

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    Рейтинг: +789

    Rabinovi_ch 41 минуту назад

    Не пляжный футбол, чтоб песок разбавлять...

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