Слуцкий: «Состав «Рубина» сформирован на 90 процентов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что трансферная кампания клуба еще не завершена.
«Трансферы? Да, такая вероятность и в одну, и в другую сторону существует. Понятно, что мы будем отталкиваться от того, как будет развиваться ситуация.
Окно открыто до 5 сентября. 90 процентов состава, безусловно, сформировано. Но какие-то локальные изменения еще возможны», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
- После этого клуб покинули 9 футболистов.
- Пришли в команду 8 игроков, все – свободные агенты.
Источник: Sport24