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Слуцкий: «Состав «Рубина» сформирован на 90 процентов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что трансферная кампания клуба еще не завершена.

«Трансферы? Да, такая вероятность и в одну, и в другую сторону существует. Понятно, что мы будем отталкиваться от того, как будет развиваться ситуация.

Окно открыто до 5 сентября. 90 процентов состава, безусловно, сформировано. Но какие-то локальные изменения еще возможны», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» вылетел в ФНЛ по итогам прошлого сезона.
  • После этого клуб покинули 9 футболистов.
  • Пришли в команду 8 игроков, все – свободные агенты.

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Источник: Sport24

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07.07.2022 23:54
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