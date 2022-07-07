Слуцкий: «Состав «Рубина» сформирован на 90 процентов»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал понять, что трансферная кампания клуба еще не завершена.

«Трансферы? Да, такая вероятность и в одну, и в другую сторону существует. Понятно, что мы будем отталкиваться от того, как будет развиваться ситуация.

Окно открыто до 5 сентября. 90 процентов состава, безусловно, сформировано. Но какие-то локальные изменения еще возможны», – сказал Слуцкий.