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Вместо «Ленинграда» на Суперкубке выступит группа «Танцы Минус», лидер которой жестко критиковал Fan ID

Группа «Танцы минус» выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» вместо «Ленинграда», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

В декабре лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун жестко высказался о введении Fan ID: «*** вам! Идите на *** со своим псевдофутболом!» – написал Петкун.

На Суперкубке России, который состоится 9 июля, также выступят МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-младший и Би-2.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В первый же день система дала сбой.
  • Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2900

    acor94 10 минут назад

    Ленинград - Меня зовут Шнур:

    Танцы минус или танцы плюс
    Я не люблю ни нытье ни блюз.

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