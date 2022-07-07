Вместо «Ленинграда» на Суперкубке выступит группа «Танцы Минус», лидер которой жестко критиковал Fan ID

Группа «Танцы минус» выступит на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» вместо «Ленинграда», сообщает телеграм-канал «Мутко против».
В декабре лидер группы «Танцы Минус» и болельщик «Зенита» Вячеслав Петкун жестко высказался о введении Fan ID: «*** вам! Идите на *** со своим псевдофутболом!» – написал Петкун.
На Суперкубке России, который состоится 9 июля, также выступят МакSим, Александр Розенбаум, Эдуард Хиль-младший и Би-2.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- В первый же день система дала сбой.
- Ранее в Минспорта РФ рассказали, как оформить паспорт болельщика.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»