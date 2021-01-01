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«Балтика» Игнашевича подписала двух воспитанников «Локомотива»

«Балтика» усилилась двумя игроками расформированной «Локомотивом» «Казанки».

Речь идет о вратаре Александре Корякине и полузащитнике Григории Борисенко. С обоими заключены четырехлетние контракты. Обоим игрокам 20 лет.

  • Корякин в минувшем сезоне выступал за «Казанку» в рамках первенства ФНЛ-2. Сыграл в 14 матчах, 4 из которых — на ноль.
  • Борисенко сезон 2021/22 также провел в фарм-клубе «Локомотива» (19 матчей, 2+3), однако осенью прошлого года полузащитник 4 раза выходил на замену за главную команду, включая матч Лиги Европы.
  • «Балтику» тренирует бывший игрок «Локомотива» Сергей Игнашевич.

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Источник: телеграм-канал «Балтики»

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