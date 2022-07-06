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Оздоев назвал лучший клуб России по работе с молодежью

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о развитии молодежного футбола в России.

— Отсутствие дисциплины среди «зенитовской» молодежи — вопрос ко всему поколению? Или проблема в мягкости Семака?

— Насчет мягкости не знаю, но поколение точно другое. Сейчас очень мало молодых парней, которые дебютировали в РПЛ в топ-командах.

— А «Локомотив»?

— «Локо» — исключение. Это номер один в России по работе с молодежью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика — они много своих воспитанников отпускают в аренду.

— В «Динамо тоже стала играть своя молодежь.

— Только в последние года два. И то, думаю, просто попалось такое удачное поколение. Вернись на пять лет назад — такого не было. А у «Локо» эта работа поставлена на поток.

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Источник: Sport24

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