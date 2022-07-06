Стало известно, почему «Зенит», «Спартак» и еще четыре клуба сомневаются в создании Кубка РПЛ

«Зенит», «Спартак», «Сочи», «Оренбург», «Химки» и «Факел» высказали сомнения по созданию Кубка РПЛ.

«Представители этих клубов отметили, что их финальная позиция будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС.

Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», – сообщил источник «Чемпионата».