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Стало известно, почему «Зенит», «Спартак» и еще четыре клуба сомневаются в создании Кубка РПЛ

«Зенит», «Спартак», «Сочи», «Оренбург», «Химки» и «Факел» высказали сомнения по созданию Кубка РПЛ.

«Представители этих клубов отметили, что их финальная позиция будет зависеть от переговоров рабочей группы с РФС.

Главные опасения за успешное проведение турнира у клубов вызывают именно вопросы вещателя и логистики, тем более до старта сезона чуть больше недели», – сообщил источник «Чемпионата».

  • На общем собрании РПЛ 13 клубов проголосовали за введение турнира.
  • Против высказались «Факел», «Химки» и «Оренбург».
  • «Матч ТВ» пригрозил РПЛ расторжением контракта из-за Кубка лиги.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +3476

    Enter2006 38 минут назад

    А потому-что это "сотрясание воздуха" и никакого кубка РПЛ и не планировалось. Дурят людей новостями о якобы "буйной работы", а в итоге нихрена...

    0
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    Рейтинг: +20

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    Есть же Кубок. На буй ещё один турнир? Не куда футбольных чиновников на отмыв поставить? Если мало игр, расширяйте чемпионат.

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    Рейтинг: +25697

    slavutiq70 > Лицом_на_клаве 45 минут назад

    Согласен дурдом ,,,,

    0
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