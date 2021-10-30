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Топ-5 самых дорогих свободных агентов. На первом месте – Погба

30 июня у многих футболистов закончились контракты с клубами.

Некоторые из них до сих пор не нашли себе новые команды.

Топ-5 самых дорогих свободных агентов:

1. Поль Погба – 48 миллионов евро.

Француз ушел из «Манчестер Юнайтед». Он близок к возвращению в «Ювентус», подписание контракта должно состояться на этой неделе.

2. Пауло Дибала – 35 миллионов евро.

Аргентинец покинул «Юве», отыграв там семь лет. На 28-летнего полузащитника претендуют пять клубов.

3. Усман Дембеле – 30 миллионов евро.

Скандальный игрок хотел уйти из «Барселоны», но в итоге решил остаться ради Хави. Дембеле согласился на значительное понижение зарплаты.

4. Кристиан Эриксен – 20 миллионов евро.

Датчанин вернулся в футбол после остановки сердца на Евро-2020. Он отыграл полгода в «Брентфорде», а теперь близок к переходу в «МЮ».

5. Андреа Белотти – 20 миллионов евро.

«Торино» когда-то хотел продать Белотти за 100 миллионов, но он в итоге ушел бесплатно. 28-летний итальянец может стать напарником Александра Головина в «Монако».

Il Torino cala il tris sulla Sampdoria: Belotti, 100 gol in Serie A

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1050

    jek718875 1 час назад

    Погба это самое большое "Г"

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    Рейтинг: +482

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Т.е это при подписание игрока будет бонус?

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    ...
    Рейтинг: +1985

    LOKOfanatik19 > Жорик секс обжорик 1 час назад

    Это цена наверное, но подписной бонус свободных тоже не маленький.

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    Рейтинг: +1324

    Бомбардир > Жорик секс обжорик 1 час назад

    это рыночные цены игроков, все они перейдут в новые команды бесплатно, так как не имеют контрактов ни с какими клубами

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