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  • Топ-5 самых дорогих свободных агентов. На первом месте – Погба

Топ-5 самых дорогих свободных агентов. На первом месте – Погба

5 июля 2022, 15:40
4

30 июня у многих футболистов закончились контракты с клубами.

Некоторые из них до сих пор не нашли себе новые команды.

Топ-5 самых дорогих свободных агентов:

1. Поль Погба – 48 миллионов евро.

Француз ушел из «Манчестер Юнайтед». Он близок к возвращению в «Ювентус», подписание контракта должно состояться на этой неделе.

2. Пауло Дибала – 35 миллионов евро.

Аргентинец покинул «Юве», отыграв там семь лет. На 28-летнего полузащитника претендуют пять клубов.

3. Усман Дембеле – 30 миллионов евро.

Скандальный игрок хотел уйти из «Барселоны», но в итоге решил остаться ради Хави. Дембеле согласился на значительное понижение зарплаты.

4. Кристиан Эриксен – 20 миллионов евро.

Датчанин вернулся в футбол после остановки сердца на Евро-2020. Он отыграл полгода в «Брентфорде», а теперь близок к переходу в «МЮ».

5. Андреа Белотти – 20 миллионов евро.

«Торино» когда-то хотел продать Белотти за 100 миллионов, но он в итоге ушел бесплатно. 28-летний итальянец может стать напарником Александра Головина в «Монако».

Il Torino cala il tris sulla Sampdoria: Belotti, 100 gol in Serie A

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Эриксен Кристиан Погба Поль Дибала Пауло Белотти Андреа Дембеле Усман
Комментарии (4)
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Жорик кекс обжорик
1657025421
Т.е это при подписание игрока будет бонус?
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jek718875
1657025995
Погба это самое большое "Г"
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