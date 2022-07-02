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Стало известно, насколько упадет зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле вскоре должен подписать новый контракт с «Барселоной». В клубе рассчитывают на это.

По информации журналиста Жерара Ромеро, зарплата француза уменьшится на 40 процентов по сравнению с истекшим соглашением.

  • Дембеле готов остаться в клубе. Он нужен главному тренеру Хави.
  • Игрок сейчас формально свободный агент.
  • Дембеле интересен «Челси».

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Источник: твиттер Info Blaugrana

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02.07.2022 22:15
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