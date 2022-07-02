Стало известно, насколько упадет зарплата Дембеле по новому контракту с «Барселоной»

Нападающий Усман Дембеле вскоре должен подписать новый контракт с «Барселоной». В клубе рассчитывают на это.
По информации журналиста Жерара Ромеро, зарплата француза уменьшится на 40 процентов по сравнению с истекшим соглашением.
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Нападающий Усман Дембеле вскоре должен подписать новый контракт с «Барселоной». В клубе рассчитывают на это.
По информации журналиста Жерара Ромеро, зарплата француза уменьшится на 40 процентов по сравнению с истекшим соглашением.