Эриксен согласовал трехлетний контракт с «МЮ»

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Полузащитник Кристиан Эриксен перейдет в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Athletic, 30-летний датчанин сообщил «МЮ», что готов принять предложение клуба о трехлетнем контракте.
Сообщалось, что зарплата игрока составит 8,3 миллиона евро в год.
- Последним клубом Эриксена был «Брентфорд» – контракт истек.
- В 11 матчах за «Брентфорд» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
- Прошлым летом игрок перенес остановку сердца.