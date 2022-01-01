Эриксен согласовал трехлетний контракт с «МЮ»

Полузащитник Кристиан Эриксен перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, 30-летний датчанин сообщил «МЮ», что готов принять предложение клуба о трехлетнем контракте.

Сообщалось, что зарплата игрока составит 8,3 миллиона евро в год.