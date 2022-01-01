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Эриксен согласовал трехлетний контракт с «МЮ»

Полузащитник Кристиан Эриксен перейдет в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, 30-летний датчанин сообщил «МЮ», что готов принять предложение клуба о трехлетнем контракте.

Сообщалось, что зарплата игрока составит 8,3 миллиона евро в год.

  • Последним клубом Эриксена был «Брентфорд» – контракт истек.
  • В 11 матчах за «Брентфорд» хавбек забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Прошлым летом игрок перенес остановку сердца.

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Источник: The Athletic

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Сегодня, 14:25
Комментарии7
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    Рейтинг: +10

    grigoriylikqego 2 часа назад

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    0
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    Рейтинг: +7704

    vladik12 2 часа назад

    Кристиан, будь аккуратнее. А то опять всем миром придется откачивать.

    0
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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 3 часа назад

    зарплата игрока составит 8,3 миллиона евро в год========= Дзюба и за половину таких денег согласен.Но такое токсичное бревно МЮ и даром не нужно.

    1
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    Рейтинг: +550

    SpartakMoskwa > Феникс 28 2 часа назад

    Иди лечись дуралей

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    Рейтинг: +409

    Феникс 28 > SpartakMoskwa 2 часа назад

    Новости последние слышал ?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +96944

    zigbert 3 часа назад

    Кто бы мог подумать ну прямо "восставший из пепла".

    3
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    Рейтинг: +11914

    DeStar 3 часа назад

    пригодится

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