«Я приехал сюда за трофеями». Тиль объяснил, почему перешел в ПСВ из «Спартака»

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ.
«Я вел переговоры с топ-клубами из Бельгии и Нидерландов. Я решил перейти в ПСВ после беседы с главным тренером Рудом ван Нистелроем.
Он сказал, что доверяет мне. Его слова были убедительными. Я приехал сюда за трофеями», – сказал Тиль.
- В 2019 году Тиля покупали за 18 миллионов евро. ПСВ заплатил за него 3-4 миллиона.
- С тех пор он провел за «Спартак» 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
- Прошлый сезон голландец отыграл на правах аренды в «Фейеноорде».
Источник: сайт ПСВ