«Я приехал сюда за трофеями». Тиль объяснил, почему перешел в ПСВ из «Спартака»

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ.

«Я вел переговоры с топ-клубами из Бельгии и Нидерландов. Я решил перейти в ПСВ после беседы с главным тренером Рудом ван Нистелроем.

Он сказал, что доверяет мне. Его слова были убедительными. Я приехал сюда за трофеями», – сказал Тиль.