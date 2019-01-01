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«Я приехал сюда за трофеями». Тиль объяснил, почему перешел в ПСВ из «Спартака»

Полузащитник Гус Тиль прокомментировал переход из «Спартака» в ПСВ.

«Я вел переговоры с топ-клубами из Бельгии и Нидерландов. Я решил перейти в ПСВ после беседы с главным тренером Рудом ван Нистелроем.

Он сказал, что доверяет мне. Его слова были убедительными. Я приехал сюда за трофеями», – сказал Тиль.

  • В 2019 году Тиля покупали за 18 миллионов евро. ПСВ заплатил за него 3-4 миллиона.
  • С тех пор он провел за «Спартак» 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
  • Прошлый сезон голландец отыграл на правах аренды в «Фейеноорде».

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Источник: сайт ПСВ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16225

    ilichkadr 1 час назад

    В Спартак ехал похоже за зарплатой..........

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    Рейтинг: +1101

    alefreddy 2 часа назад

    в такой ситуации можно соскочить а так очень пригодился бы

    0
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  • ...
    Рейтинг: +363

    кaстрюлька 2 часа назад

    Дзюба, ты ?

    0
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