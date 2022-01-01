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Новичок «Локомотива» Фассон заявил, что им интересовалась «Барселона»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня всe это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили.

Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — сказал Фассон.

  • «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
  • Стороны заключили контракт на 4 года.
  • Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.

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Источник: «Чемпионат»

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