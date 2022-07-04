Новичок «Локомотива» Фассон заявил, что им интересовалась «Барселона»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».
«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня всe это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили.
Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — сказал Фассон.
- «Локо» купил бразильца у «Атлетико Паранаэнсе» за 3 миллиона евро.
- Стороны заключили контракт на 4 года.
- Фассон будет выступать за новую команду под 3-м номером.
Источник: «Чемпионат»