Новичок «Локомотива» Фассон заявил, что им интересовалась «Барселона»

Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал об интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Непростая история с контрактом. Я со своей стороны хотел играть в «Сан-Паулу». Очень надеялся остаться, но про меня и моего агента говорили всякий бред. Такое сильно обескураживало. Для меня всe это не было вопросом зарплаты и вообще денег, как многие говорили.

Хотела ли меня «Барселона»? Интересовалась и она, и другие клубы. Хотя интереса может быть сколько угодно, а по факту ничего конкретного. В результате я тогда уехал в Чили», — сказал Фассон.