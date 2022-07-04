Дьяков: «Мое мнение – от футбола надо отдыхать. После игры пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче»

Российский футболист Виталий Дьяков, завершивший карьеру в 33 года, рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя.

«Нельзя жить футболом семь дней в неделю. Ты тронешься. Естественно, есть профи, которые не пьют, не курят, не гуляют.

Мое мнение – от футбола надо отдыхать. Ты провел игру, устал, выплеск эмоций. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай, гуляй.

Можешь вообще не пить, пойти в клуб, ресторан посидеть – это нормально. Когда я играл, мы всегда старались как-то собраться – и в «Ростове», и в Турции, и в «Динамо», – заявил Дьяков.