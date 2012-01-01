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Дьяков: «Мое мнение – от футбола надо отдыхать. После игры пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче»

Российский футболист Виталий Дьяков, завершивший карьеру в 33 года, рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя.

«Нельзя жить футболом семь дней в неделю. Ты тронешься. Естественно, есть профи, которые не пьют, не курят, не гуляют.

Мое мнение – от футбола надо отдыхать. Ты провел игру, устал, выплеск эмоций. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай, гуляй.

Можешь вообще не пить, пойти в клуб, ресторан посидеть – это нормально. Когда я играл, мы всегда старались как-то собраться – и в «Ростове», и в Турции, и в «Динамо», – заявил Дьяков.

  • Дьяков – воспитанник «Локомотива».
  • Он также выступал за «Ростов», «Динамо», «Спартак-2» и другие команды.
  • В 2012 году провел 2 матча за вторую сборную России.

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Источник: ютуб-канал «Buhar»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +22921

    DOCTOR PENALTY 13 минут назад

    Это да! Но только при условии, если ты играешь в "Самой лучшей Лиге мира", в ФНЛ. )))

    0
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    Рейтинг: +1059

    Hoahin 19 минут назад

    Кто вообще такой Виталий Дьяков, что у него берут интервью и вешают на главную сайта?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14165

    Fusballer > Hoahin 13 минут назад

    Завсегдатай клубов, ресторанов, кабаков.

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    Ответить
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    Рейтинг: +519

    Октавиус > Hoahin 9 минут назад

    Дьяков – воспитанник «Локомотива».
    Он также выступал за «Ростов», «Динамо», «Спартак-2» и другие команды.
    В 2012 году провел 2 матча за вторую сборную России.

    0
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