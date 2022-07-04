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  • Дьяков: «Мое мнение – от футбола надо отдыхать. После игры пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче»

Дьяков: «Мое мнение – от футбола надо отдыхать. После игры пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче»

4 июля 2022, 09:45
11

Российский футболист Виталий Дьяков, завершивший карьеру в 33 года, рассказал о своем отношении к употреблению алкоголя.

«Нельзя жить футболом семь дней в неделю. Ты тронешься. Естественно, есть профи, которые не пьют, не курят, не гуляют.

Мое мнение – от футбола надо отдыхать. Ты провел игру, устал, выплеск эмоций. Пойти бахнуть пивка, винишка, чего-то покрепче... Если умеешь пить – отдыхай, гуляй.

Можешь вообще не пить, пойти в клуб, ресторан посидеть – это нормально. Когда я играл, мы всегда старались как-то собраться – и в «Ростове», и в Турции, и в «Динамо», – заявил Дьяков.

  • Дьяков – воспитанник «Локомотива».
  • Он также выступал за «Ростов», «Динамо», «Спартак-2» и другие команды.
  • В 2012 году провел 2 матча за вторую сборную России.

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Источник: ютуб-канал «Buhar»
Россия. Премьер-лига Дьяков Виталий
Комментарии (11)
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Hoahin
1656918197
Кто вообще такой Виталий Дьяков, что у него берут интервью и вешают на главную сайта?
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DOCTOR PENALTY
1656918598
Это да! Но только при условии, если ты играешь в "Самой лучшей Лиге мира", в ФНЛ. )))
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mihail200606
1656921407
Роналду не так живёт оказывается как надо...))
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Soccerdealer63
1656922629
Отдыхать надо ОТ ВСЕГО!)) Представляется, что некий великий программист, дни и ночи проводящий у компа, пищущий гениальный код "всего", но...НЕ ПОНИМАЮЩИЙ , КАК ПОЖАРИТЬ БЕКОН С ЯЙЦОМ ИЛИ НЕ ОТЛИЧАЮЩИЙ ГОЛУБЯ ОТ ВОРОНЫ, скорее вызовет сожаление нежели зависть и уважуху... Мы с восторгом наблюдаем Роналду в 37, понимая, чего ему стоит поддерживать физформу 25-летнего...НО ПОСИДЕТЬ В БАРЕ ПРЕДПОЧТЁМ С КАССАНО!)))Который, как известно, "недораскрылся", рано ушёл и вообще погубил свою карьеру...однако, очевидно, остался нормальным человеком, а не стал футбольноймашиной))) Помнится, давно проводился опрос среди французов насчётих любимых актёров... Так вот... пройтись по улице (НА ЗАВИСТЬ ПОДРУГАМ!) под ручку француженки склонялись с жолодным кр
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gennadiy72ikry
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Enter2006
1656933894
Отдыхать от футбола и "пойти бахнуть пивка, винишка" и тем более "чего-то покрепче" - несопоставимые понятия. Ты ёще сильнее нагружаешь организм, которому теперь нужно ещё работать по выводу алкашки с организма и принимать усилия в этом а не отдыхать. Удели время детям, сходите с семьёй в парк или в музей или в музей или просто прогуляйтесь на свежем воздухе - вот это реальный отдых!
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zigbert
1656938136
Хороший был защитник но под конец карьеры совсем затерялся. Может это и не связано с его отношению к алкоголю?
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