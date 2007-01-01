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Экс-защитник «Спартака» и «Ростова» Дьяков закончил карьеру в 33 года

Виталий Дьяков объявил о завершении профессиональной карьеры.

Футболисту сейчас 33 года. Он намерен стать тренером.

«Я закончил с футболом полтора года назад. Планирую пойти учиться на тренера, но пока идет реформирование в Высшей школе тренеров, там большая очередь на получение лицензии.

Мне ближе тренировать взрослые команды, чем детские. Сразу главным тренером не позовут, опыт нужен в любом случае.

Тренировать сложнее, чем тренироваться, я это понимаю. Надо получать опыт, начинать помощником даже в низшей лиге, и потихоньку двигаться вперед», – сказал Дьяков.

  • Дьяков – воспитанник «Локомотива».
  • Он также выступал за «Ростов», «Динамо», «Спартак-2» и другие команды.
  • В 2012 году провел 2 матча за вторую сборную России.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4324

    Yurok161 1 час назад

    Он ее закончил сразу после ухода из Ростова

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