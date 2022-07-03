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Оздоев: «Уход из «Зенита» – осознанный выбор. Есть мечта попробовать себя в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее после ухода из петербургского клуба.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места.

Когда четыре года подряд становишься чемпионом – привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором», – сказал 29-летний футболист.

  • Оздоев – свободный агент.
  • Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
  • В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.

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Источник: Sport24

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Комментарии6
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    Рейтинг: +7840

    piligrim1986 53 минуты назад

    казахстан ждет

    0
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    Рейтинг: +10358

    alp 1 час назад

    в Зените явно не блистал, и для европы тем более, слишком слабый

    0
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    Рейтинг: +96937

    zigbert 1 час назад

    В Зените после травмы стал игроком запаса но в РПЛ может найти себе команду.

    0
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    Рейтинг: +7056

    nik55 1 час назад

    выбросили как хлам вместе с деревянным-----попробовать в Европе если только дворником в паре с бревном

    2
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    Рейтинг: +102

    Аден 1 час назад

    провонялся в бЗдените, какая тебе накуй тепереча еУропа.

    2
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    Рейтинг: +10953

    Алексей З 1 час назад

    Лукавит конечно, не продление контракта , решение клуба.
    Иди в Динамо , место Мора освободилось.

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