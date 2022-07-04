Оздоев: «Уход из «Зенита» – осознанный выбор. Есть мечта попробовать себя в Европе»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал свое будущее после ухода из петербургского клуба.

«Я взял паузу для размышления. Хочу подумать, что вообще хочу видеть от своей карьеры. Хочется получить новый вызов. Я почти пять лет играл в «Зените», теперь пришла пора попробовать что-то новое.

Предложения сейчас есть: и из России, и из-за рубежа. Анализирую, что будет лучше для меня и для моей семьи. В ближайшее время приму окончательное решение.

У меня всегда была мечта попробовать себя в Европе. Понятно, что в сложившейся ситуации определенные вещи будет тяжело исполнить. Но попробовать все равно хочется.

Если говорить про Россию, то хочу попробовать себя в проекте, который направлен на результат, на высокие места.

Когда четыре года подряд становишься чемпионом – привыкаешь, хочешь постоянно побеждать. Уход из «Зенита» был моим осознанным выбором», – сказал 29-летний футболист.